Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Devenu titulaire au Girona FC, Axel Witsel croisera les doigts ce vendredi. Pour lui, cette sélection de Rudi Garcia ressemble à une dernière chance de participer à la Coupe du monde 2026.

Rudi Garcia aime la stabilité. On l’imagine donc mal, en juin prochain, retenir pour la Coupe du monde un joueur qu’il n’a pas encore eu l’occasion de découvrir lors de rassemblements précédents.

Sa première trêve internationale "charnière" depuis son arrivée sur le banc des Diables Rouges aura lieu en octobre, avec deux rencontres décisives pour la qualification de la Belgique au Mondial : face à la Macédoine du Nord et au Pays de Galles.

Lire aussi… Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Avant de dévoiler sa sélection, ce vendredi à 15 heures, le sélectionneur a dû trancher sur certains dossiers importants. Notamment au milieu de terrain, où Youri Tielemans et Amadou Onana sont blessés. Le capitaine des Diables est déjà forfait, tandis qu’Onana garde une petite chance d’être présent, même si son club préfère éviter de prendre le moindre risque à ce stade de la saison.

Pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Pour composer son entrejeu, Rudi Garcia pourra donc compter, a minima, sur Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin et Hans Vanaken. Mais il lui faudra aussi des profils plus défensifs. On pense notamment à Charles Vanhoutte, mais surtout à Axel Witsel.

Diable Rouge à 132 reprises, le joueur de 36 ans a retrouvé une place de titulaire au milieu de terrain sous les couleurs du Girona FC — de quoi relancer ses espoirs de réintégrer la sélection. Il vient d’enchaîner quatre rencontres de Liga, n’en manquant qu’une, pour suspension, après une exclusion à la demi-heure de jeu face à Levante il y a deux semaines.

Avec les absences actuelles au milieu, cette trêve d’octobre ressemble à une ultime chance pour Axel Witsel. Car lorsque Tielemans et Onana seront de retour, il passera forcément derrière eux dans la hiérarchie. Witsel doit donc convaincre Garcia dès maintenant s’il veut encore croire à un ticket pour la Coupe du monde. Mais la concurrence reste forte : Arthur Vermeeren, brillant avec Marseille, et le jeune Jorthy Mokio frappent à la porte. Quant à Roméo Lavia, tout juste de retour de blessure, il semble encore trop juste pour prétendre à une place.

Axel Witsel

