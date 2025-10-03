Seraing y a cru jusqu'au bout, Dorian Dessoleil renverse les RSCA Futures dans un match complètement fou

La neuvième journée de D1B commençait ce soir, avec deux matchs au programme. Seraing a bien débuté contre Lommel, tout le contraire des Francs Borains contre les RSCA Futures.

Soirée d'émotion au Pairay pour le premier match de Seraing depuis la disparition de Roger Lukaku. Les Métallos ont dignement rendu hommage à leur ancien joueur (33 buts en 67 matchs) avant le match de ce soir contre Lommel.

Sur le terrain, les hommes de Kevin Caprasse se sont mis au diapason avec une entame de match très convaincante, conclue par l'ouverture du score d'Edouard Soumah-Abbad au premier poteau après sept minutes de jeu. Mais l'égalisation des visiteurs via Lucas Schoofs à la demi-heure a douché l'enthousiasme local : Seraing a fini la première mi-temps sur les genoux. Mais les Métallos ont trouvé les ressources pour reprendre l'avantage en début de deuxième acte, via un penalty converti par Soumah-Abbad, auteur d'un doublé.

Gardant son calme, Lommel a continué à pousser et a égalisé trois minutes plus tard via Nicolas Rommens. Un scénario relativement logique dans une deuxième mi-temps à sens unique. A force de reculer, Seraing a même encaissé le but du 2-3 de Ralf Seuntjens à huit minutes de la fin du temps réglementaire. Les Métallos s'inclinent donc au bout du suspense et restent bloqués au-dessus de la zone rouge avec cinq points en neuf matchs.

Les Francs Borains reviennent de nulle part

Dans l'autre match, les Francs Borains ont très mal débuté contre les RSCA Futures. Les jeunes Mauves ont profité du laxisme des troupes d'Igor De Camargo pour ouvrir la marque en fin de premier quart d'heure via Devon De Corte. Les visiteurs ont ensuite fait le break sur penalty grâce à Samuel Ntanda dix minutes plus tard (24e, 0-2). Dans tous les bons coups, De Corte a même fait 0-3 juste avant le repos, servi par Cédric Hatenboer, réintégré au groupe.

Trois buts d'avance à la mi-temps, match plié ? C'était sans compter sur le jusqu'au-boutisme des Francs Borains. Massimo Bruno a relancé le suspense en faisant 1-3 peu avant l'heure de jeu. Et puis, c'est Dorian Dessoleil qui s'est personnellement chargé de faire chanter tout le Borinage.

Après avoir réduit le score dans le dernier quart d'heure, le capitaine a ensuite inscrit le but de l'égalisation à cinq minutes du terme dans la liesse générale. Malgré l'exclusion de Yanis Hadjem dans le temps additionnel, les Francs Borains tiennent leur remontada : 3-3, un match qui va faire un bien fou au groupe après des semaines de galère.