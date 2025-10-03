Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Âgé de 80 ans, le Néerlandais Jan Mulder suit toujours de près ses deux anciens clubs, le Sporting d'Anderlecht et l'Ajax Amsterdam. Pour lui, toujours supporter, les temps sont durs.

Ancien attaquant néerlandais, Jan Mulder a passé la majeure partie de sa carrière dans deux clubs : le Sporting d'Anderlecht et l'Ajax Amsterdam. Deux entités qu'il ne reconnaît plus aujourd'hui.

Quatre fois champion de Belgique avec les Mauves, il a inscrit 91 buts pour les Bruxellois entre 1965 et 1972. En 1967, année de titre pour Anderlecht, il est même devenu le meilleur buteur du championnat avec vingt réalisations.

Il a ensuite évolué sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam entre 1972 et 1975, remportant la Coupe des clubs champions en 1973 et la Supercoupe d'Europe l'année suivante. International néerlandais à cinq reprises, il fut le dernier joueur écarté de la sélection des Pays-Bas pour la Coupe du monde 1974 en Allemagne de l'Ouest, perdue en finale face au pays organisateur.

Jan Mulder ne reconnaît plus ses anciens clubs

Reconverti comme analyste pour la presse néerlandaise, Jan Mulder suit encore attentivement ses deux anciens clubs… qu'il ne reconnaît plus. "Pour un ancien joueur d'Anderlecht et de l'Ajax, rester supporter de ces deux clubs autrefois incontestés est devenu difficile", a-t-il avoué dans un entretien accordé à HUMO.

"Anderlecht a été éliminé dès les tours préliminaires de la Conference League par un outsider, l'AEK Athènes, et l'Ajax Amsterdam n'est plus que l'ombre du club qu'il était. Comment peut-on supporter toute cette misère ?"

Il enchaîne : "Faut-il garder un silence respectueux, ou critiquer publiquement la direction ? Dois-je sympathiser avec le propriétaire Marc Coucke ou avec le président Wouter Vandenhaute, hués par les supporters ?" Jan Mulder n'étant pas connu pour garder sa langue dans sa poche, on se doute de sa réponse... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Ajax
Menno-Jan Mulder

Plus de news

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

09:00
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30
"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

20:00
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

19:00
OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

19:00
OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

18:30
Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

18:00
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 20:45 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved