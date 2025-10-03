Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Âgé de 80 ans, le Néerlandais Jan Mulder suit toujours de près ses deux anciens clubs, le Sporting d'Anderlecht et l'Ajax Amsterdam. Pour lui, toujours supporter, les temps sont durs.

Ancien attaquant néerlandais, Jan Mulder a passé la majeure partie de sa carrière dans deux clubs : le Sporting d'Anderlecht et l'Ajax Amsterdam. Deux entités qu'il ne reconnaît plus aujourd'hui.

Quatre fois champion de Belgique avec les Mauves, il a inscrit 91 buts pour les Bruxellois entre 1965 et 1972. En 1967, année de titre pour Anderlecht, il est même devenu le meilleur buteur du championnat avec vingt réalisations.

Il a ensuite évolué sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam entre 1972 et 1975, remportant la Coupe des clubs champions en 1973 et la Supercoupe d'Europe l'année suivante. International néerlandais à cinq reprises, il fut le dernier joueur écarté de la sélection des Pays-Bas pour la Coupe du monde 1974 en Allemagne de l'Ouest, perdue en finale face au pays organisateur.

Jan Mulder ne reconnaît plus ses anciens clubs

Reconverti comme analyste pour la presse néerlandaise, Jan Mulder suit encore attentivement ses deux anciens clubs… qu'il ne reconnaît plus. "Pour un ancien joueur d'Anderlecht et de l'Ajax, rester supporter de ces deux clubs autrefois incontestés est devenu difficile", a-t-il avoué dans un entretien accordé à HUMO.

"Anderlecht a été éliminé dès les tours préliminaires de la Conference League par un outsider, l'AEK Athènes, et l'Ajax Amsterdam n'est plus que l'ombre du club qu'il était. Comment peut-on supporter toute cette misère ?"

Il enchaîne : "Faut-il garder un silence respectueux, ou critiquer publiquement la direction ? Dois-je sympathiser avec le propriétaire Marc Coucke ou avec le président Wouter Vandenhaute, hués par les supporters ?" Jan Mulder n'étant pas connu pour garder sa langue dans sa poche, on se doute de sa réponse...