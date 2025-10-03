Un Anderlechtois va découvrir le Clasico : "Citer des joueurs du Standard ? Je n'en connais pas"

Photo: © photonews

Anderlecht et le Standard se préparent pour le Clasico de dimanche. Côté Mauve, Nathan Saliba a hâte de découvrir ce choc de notre championnat.

Pour ses premières semaines en Europe, Nathan Saliba monte en puissance avec Anderlecht. Repéré par Olivier Renard à l'Impact Montréal, le jeune milieu de terrain a petit à petit été incorporé dans le onze par Besnik Hasi. Il reste ainsi sur deux matchs entiers, avec notamment un assist à Mario Stroeykens sur le seul but de la rencontre face à La Gantoise.

Dimanche, il va vivre son premier Clasico à la sauce belge. "On m’en parle depuis quelques jours dans le vestiaire : je sens bien qu’Anderlecht-Standard est un match important. À Montréal, il y a aussi cette forme de rivalité dans les duels contre Toronto. Et avec le Canada, il y a les matches contre les Etats-Unis et le Mexique : c’est la guerre pour gagner", explique-t-il à la RTBF.

Lire aussi… "On peut battre cet Anderlecht" : la longue préface de Vincent Euvrard avant son premier Clasico au Standard

Brieffé par un ancien Rouche

Saliba connaissait déjà la rivalité entre Anderlecht et le Standard avant de venir. C'est qu'à Montréal, il a travaillé avec un certain Laurent Ciman, qui y a joué et intégré le staff : "Il m’a parlé de ces grosses ambiances. Je suis impatient de vivre ça : on sent que c’est important de ne pas perdre ce genre de match, c’est une question de fierté et de respect des supporters".

Mais lorsque la question de citer des joueurs du Standard survient, il se fait plus hésitant : "Euh non… je n’en connais pas : je regarde les matches de Pro League, mais je n’ai pas encore vu le Standard à l’œuvre. De manière générale, je préfère me concentrer sur mon jeu et ne pas trop me prendre la tête avec mes adversaires. Je n’analyse pas avant, je découvre en cours de match".

Difficile d'en vouloir à un joueur qui débarque ainsi dans une compétition si loin de chez lui et qui n'a pas encore affronté tout le monde. Mais nul doute que les joueurs du Standard ne se priveront pas de lui donner leur carte de visite dimanche.

Anderlecht - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (05/10).

