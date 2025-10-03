Interview Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht

Un retour à l'entraînement : les nouvelles de l'infirmerie du Standard avant le Clasico à Anderlecht
Deux jours avant le Clasico sur la pelouse d'Anderlecht, Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie des Rouches en conférence de presse. Les nouvelles sont globalement positives, malgré la blessure de Daan Dierckx.

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard sera au cœur de la dixième journée de la Jupiler Pro League, ce dimanche. Une rencontre avant laquelle Vincent Euvrard a fait le point sur l'infirmerie des Rouches, ce vendredi, en conférence de presse.

Toujours privé de David Bates, Euvrard devra également se passer de Daan Dierckx, victime d'une déchirure musculaire. Son absence est estimée à environ six semaines. « Pour le reste, il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Tout le monde va bien et a repris l'entraînement collectif. »

Boli Bolingoli pourrait jouer en match amical la semaine prochaine"

Cela concerne aussi Boli Bolingoli, absent depuis quelques semaines. « Il a repris avec le groupe. Ce sera encore trop tôt pour une sélection, mais il a bien digéré les premières séances. On espère qu'il pourra jouer quelques minutes en match amical la semaine prochaine », a commenté Euvrard.

L'entraîneur du Standard sera aussi, bien entendu, privé de Marlon Fossey, suspendu. « J'ai revu les images. On peut donner carton jaune comme carton rouge, il y a quelque chose à dire pour les deux. En revanche, je connais mes joueurs, et Marlon est intègre. Il y a peut-être eu un excès d'intensité, mais certainement pas une intention de blesser. La décision est prise, on doit vivre avec. »

Vincent Euvrard sait déjà quelle défense il alignera à Anderlecht

Ces absences de Daan Dierckx et de Marlon Fossey vont permettre à Vincent Euvrard d'offrir une chance à d'autres joueurs en défense. Henry Lawrence sera titulaire, tout comme Ibe Hautekiet.

« La stabilité est importante pour construire une bonne équipe, et on commence toujours par la défense. Cela augmente la difficulté de changer deux joueurs dans ce secteur, mais Henry Lawrence et Ibe Hautekiet ont bien joué la saison dernière et méritent leur chance. »

Ibe Hautekiet, clairement. Cela signifie que Josué Homawoo ne sera pas encore titulaire à Anderlecht. « Il s'est blessé contre Louvain, est revenu contre Malines après un seul entraînement collectif, et on sait ce qui s'est passé dans ce match. Il a ensuite perdu dix jours. C'est pour cela qu'Ibe a un petit avantage. Il est difficile d'estimer à quel point Josué est prêt. Il pourrait commencer un match, mais combien de temps est-il capable de jouer ? »

