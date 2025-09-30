Out pour Anderlecht...et plus encore : un titulaire du Standard blessé pour plusieurs semaines

Daan Dierckx est en difficulté sur le plan physique. Les examens médicaux ont confirmé la crainte du Standard : le défenseur sera sur la touche pour un petit temps.

Vincent Euvrard devait déjà bricoler dans l'arrière-garde avec les absences de David Bates, Josué Homawoo et Ibe Hautekiet ces dernières semaines. Contre le Club de Bruges, c'est Daan Dierckx qui a dû quitter le terrain. Souffrant déjà de crampes lors de la victoire à Westerlo, il a à nouveau demandé son changement.

Mais Euvrard craignait que son joueur ne souffre d'un mal plus profond : "Cela pourrait être un peu plus que ça. Il a senti quelque chose dans son mollet quelques minutes auparavant, mais il pensait pouvoir continuer. Ensuite, je n'ai pas bien vu la phase, je l'ai juste vu assis".

Quelle défense face à Anderlecht ?

Ses craintes se confirment : comme l'explique La Dernière Heure, Dierckx a bien été victime d'une déchirure musculaire, bien que des examens complémentaires plus poussés soient nécessaires pour déterminer la nature exacte du pépin physique.

Ce qui est en revanche certain, c'est que l'ancien espoir du Racing Genk sera sur la touche pendant plusieurs semaines. D'ores et déjà forfait contre Anderlecht, il pourrait bien manquer un mois et demi de compétition.

Les retours d'Hautekiet et Homawoo (qui ont débuté sur le banc contre Bruges) ne seront donc pas du luxe pour Vincent Euvrard. Car avec son jeu plein de personnalité et son jeu de tête, Daan Dierckx faisait du bien à la défense du Standard.