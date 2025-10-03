Un Unioniste attendu de pied ferme contre Bruges : "Je l'ai senti déconnecté contre Newcastle"

L'Union Saint-Gilloise doit se remettre de la claque subie contre Newcastle en Ligue des Champions. Dimanche, il y a justement un choc contre le Club de Bruges qui est au programme.

Un duel entre deux équipes de Ligue des Champions, une revanche de la lutte pour le titre la saison dernière, le nouveau classique du football belge, mais aussi un duel entre deux équipes battues en semaine : tous les qualificatifs sont bons pour évoquer ce Club de Bruges - Union Saint-Gilloise de dimanche. Sébastien Pocognoli a préfacé la rencontre en conférence de presse.

"C’est un match très important dans un planning hyper chargé", commence-t-il, cité par La Dernière Heure. "Dimanche, le paramètre mental et le paramètre physique joueront un grand rôle. C'était moins le cas dans les Playoffs, où on ne doit penser qu’à cela, aux dix finales. La saison passée, on n’a pas perdu contre Bruges et on a été champion avec une petite avance sur eux. Ce match de championnat nous permettra de voir comment on va réagir après la défaite en Champions League. Ce sont des indications importantes pour aborder le reste de la saison".



Une victoire pour repartir du bon pied ?

Contrairement aux Playoffs, l'Union a ainsi laissé beaucoup d'influx sur la scène européenne. Mais Poco ne craint pas de voir ses troupes s'éparpiller : "On a directement tourné le bouton dans le vestiaire après Newcastle. Jeudi, c’était une journée de récupération. Ce matin, on s’est bien entraîné avec une bonne énergie. On a fait le débriefing du match de Newcastle. On a montré de bonnes choses pendant ce match et le score ne reflète pas la débauche d’efforts et la prestation qu’on a livrée. Il faut dissocier le contenu et le résultat final. Tout cela est de bon augure pour le match face à Bruges et pour la suite de notre aventure en Ligue des Champions".

Le groupe doit se remobiliser, y compris les joueurs ayant pris un coup sur la tête mercredi. Parmi eux, Promise David. Le Canadien était passé complètement à côté de son match, ne touchant que six ballons sur les 45 premières minutes. Il a d'ailleurs été sorti à la mi-temps. Mais Pocognoli compte plus que jamais sur lui.

"Il a compris ce changement. C'était logique et on devait le faire. Si on n'est pas tous à 100 % dans un tel match, on perd et les buts encaissés se jouent sur des détails. Je l'ai dit, je l'ai senti déconnecté mercredi. C'est un signal pour lui car cette année, il entame la saison en se trouvant plus haut dans la hiérarchie et c'est un statut qu'il doit prendre à deux mains. J'ai envie de le revoir au niveau qui était le sien en début de playoffs. À moi et au staff à le repousser dans ses limites", conclut l'entraîneur de l'Union.