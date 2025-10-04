4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Racing Genk reçoit la lanterne rouge, Dender, ce dimanche. L'occasion idéale pour retrouver confiance après un début de saison très difficile à la Cegeka Arena.

Le Racing Genk occupe la neuvième place de la Jupiler Pro League avec un bilan de 11 points sur 27. Un faible total qui s’explique par de mauvaises prestations à domicile.

En quatre rencontres de championnat à la Cegeka Arena, le Racing Genk n’a glané que quatre points. Il réalise donc un 7/15 un peu plus honorable en déplacement. Si l’on ajoute les rencontres européennes face au Lech Poznań (1-2) et à Ferencváros (0-1), Genk signe un triste 4/18 à domicile.

Lire aussi… Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

Genk victime... de ses ambitions ?

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avant la réception de Dender, Thorsten Fink a tenté d’expliquer ce phénomène. Selon lui, il est lié aux attentes autour de l’équipe limbourgeoise, plus élevées que la saison dernière.

"La saison dernière, nous avons dû repartir de zéro. Nous y sommes parvenus avec une rapidité surprenante, ce qui a généré beaucoup de confiance et d’enthousiasme. Cette dynamique s’est également ressentie dans les tribunes, créant une spirale positive où les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes."

"Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Si les performances ne sont pas à la hauteur des attentes, non seulement les joueurs, mais aussi les supporters s’impatientent", a déclaré Fink. Genk aurait donc été victime de ses ambitions en ce début de saison.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - FCV Dender EH en live sur Walfoot.be à partir de 16:00 (05/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
FCV Dender EH
Thorsten Fink

Plus de news

Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

Déjà acclamé par Old Trafford : les mots de Ruben Amorim pour la première réussie de Senne Lammens

21:20
Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

Après Zakaria El Ouahdi, un autre titulaire de Genk va manquer les prochaines semaines

15:30
Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

Pas apprécié à sa juste valeur ? Quand Leko compare l'un de ses joueurs à un indésirable d'Anderlecht

21:00
14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

14 secondes ont suffi : Theate et Francfort impuissants contre le Bayern, Harry Kane entre dans l'histoire

20:35
Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

Quatrième match sans défaite, mais la RAAL reste frustrée contre Zulte Waregem

20:13
Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

19:30
🎥 Allô Rudi ? Un Diable sélectionné par Tedesco n'en finit plus de cartonner en Bundesliga

🎥 Allô Rudi ? Un Diable sélectionné par Tedesco n'en finit plus de cartonner en Bundesliga

19:00
Encore Goto ! Du suspense jusqu'au bout dans ce duel entre les deux bonnes surprises du début de saison

Encore Goto ! Du suspense jusqu'au bout dans ce duel entre les deux bonnes surprises du début de saison

18:04
🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

🎥 Six ans après Lukaku et Fellaini, Senne Lammens a fait forte impression pour sa première à Old Trafford

18:30
"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

"L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

17:30
4
"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

17:00
Une septième journée pleine d'enjeux : tout savoir sur les affiches du week-end en D1 ACFF

Une septième journée pleine d'enjeux : tout savoir sur les affiches du week-end en D1 ACFF

16:30
Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

Quatre matchs sans défaite ? La RAAL veut enchaîner et continuer à rêver

15:12
Absence confirmée : le Pays de Galles privé de sa meilleure arme contre les Diables

Absence confirmée : le Pays de Galles privé de sa meilleure arme contre les Diables

16:00
C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

C'est fait : Senne Lammens tient sa grande première avec Manchester United

15:00
Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

Malick Fofana dos au mur à Lyon : "J'en attends beaucoup plus de lui, il doit mieux faire"

14:30
Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

Ivan Leko pas tendre malgré la victoire de Gand : "Une erreur stupide, je voulais le remplacer"

13:30
Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

Maxim De Cuyper dresse un premier bilan : "Je ne m'attendais pas à être aussi vite titulaire ici"

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/09

12:20
Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

Duel spécial entre promus : Frederic Taquin va franchir un cap historique sur le banc des Loups

13:00
Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

Et si le Clasico dérapait encore ? Besnik Hasi prévient les supporters

12:40
🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

🎥 Un jeune talent nigérian dans le viseur de La Gantoise

12:20
"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

"J'ai parlé avec lui" : Nicky Hayen s'exprime sur la situation de Jackers

12:00
Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

11:30
📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

📷 Certains auraient pu être dans la liste de Rudi Garcia : la liste des U21 est sortie

11:00
Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

Le retour d'Axel Witsel, une décision logique ? Les avis sont partagés

10:30
2
Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

Moussa Ndiaye se confie sur la tragédie qui a emporté son petit frère Alpha, 13 ans

09:30
Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

10:00
"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

"On le pousse et il tombe" : Hein Vanhaezebrouck critique le comportement d'un joueur de l'Union

08:38
"Il est en difficulté et il revient" : la liste de Rudi Garcia soulève des questions

"Il est en difficulté et il revient" : la liste de Rudi Garcia soulève des questions

09:00
"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

"Quand un gardien en fait trop, ça finit mal" : les erreurs de Nordin Jackers passées au crible

08:02
"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

"Il n'y a pas de raison de s'inquiéter" : malgré trois défaites de suite, Pflücke tente de rassurer Charleroi

07:45
1
"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

"Ce genre d'erreurs ne peut pas arriver" : l'énorme frustration de Charleroi après la défaite

07:20
Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match" Interview

Du derby de l'océan Indien au Clasico belge pour Rafiki Saïd : "On m'a parlé de l'importance du match"

06:00
Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

Un Anderlechtois rêve de la Premier League et du Mondial : "Mon jeu à risques est à double tranchant"

06:30
Le PSG enrage ! Roberto Martinez sous le feu des critiques après un choix très risqué

Le PSG enrage ! Roberto Martinez sous le feu des critiques après un choix très risqué

07:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved