4/18 à domicile : Genk a-t-il été victime... de ses ambitions ?

Le Racing Genk reçoit la lanterne rouge, Dender, ce dimanche. L'occasion idéale pour retrouver confiance après un début de saison très difficile à la Cegeka Arena.

Le Racing Genk occupe la neuvième place de la Jupiler Pro League avec un bilan de 11 points sur 27. Un faible total qui s’explique par de mauvaises prestations à domicile.

En quatre rencontres de championnat à la Cegeka Arena, le Racing Genk n’a glané que quatre points. Il réalise donc un 7/15 un peu plus honorable en déplacement. Si l’on ajoute les rencontres européennes face au Lech Poznań (1-2) et à Ferencváros (0-1), Genk signe un triste 4/18 à domicile.



Genk victime... de ses ambitions ?

Lors de sa conférence de presse hebdomadaire avant la réception de Dender, Thorsten Fink a tenté d’expliquer ce phénomène. Selon lui, il est lié aux attentes autour de l’équipe limbourgeoise, plus élevées que la saison dernière.

"La saison dernière, nous avons dû repartir de zéro. Nous y sommes parvenus avec une rapidité surprenante, ce qui a généré beaucoup de confiance et d’enthousiasme. Cette dynamique s’est également ressentie dans les tribunes, créant une spirale positive où les joueurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes."

"Mais cela fonctionne aussi dans l’autre sens. Si les performances ne sont pas à la hauteur des attentes, non seulement les joueurs, mais aussi les supporters s’impatientent", a déclaré Fink. Genk aurait donc été victime de ses ambitions en ce début de saison.