Après les critiques, l'Easi Arena a séduit le coach adverse : "Chapeau à La Louvière"

Sven Vandenbroeck a été par moments houspillé par le public louviérois, lui qui découvrait les installations de l'Easi Arena. Malgré cela, il a reconnu apprécier l'ambiance de ce nouveau stade louviérois.

C'est l'une des spécificités de l'Easi Arena : les bancs des remplaçants et du staff sont très proches de la tribune latérale. Cela permet aux supporters qui s'y asseoient d'applaudir leurs joueurs à leur montée sur le terrain, de les encourager... mais aussi de s'en prendre aux adversaires.

Sven Vandenbroeck en a fait l'expérience ce samedi lors du partage entre la RAAL et Zulte Waregem (0-0), mais gardait le sourire. "Je ne vais pas vous le cacher : j'aime vraiment cette ambiance. Ca ne me dérange pas d'avoir les supporters adverses tout près, même si en effet, je me suis parfois retourné vers eux", plaisantait le coach de Zulte.



Vandenbroeck en a d'ailleurs profité pour féliciter La Louvière pour ce stade flambant neuf. "Chapeau à ce que ce club a réussi dans la dernière décennie. Et selon moi, ils ont opté pour la bonne taille de stade. Chez nous, le public est parfois un peu loin", pointe-t-il.

"C'était encore plus le cas dans leur ancien stade, avec cette piste d'athlétisme qui séparait les joueurs de leur public... Les installations ici sont vraiment très belles", continue l'entraîneur flandrien. "Bravo à La Louvière pour leur développement".

Des compliments qui feront plaisir à tout le monde chez les Loups, après les critiques qui ont pu s'abattre en tout début de saison sur l'Easi Arena...