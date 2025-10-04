Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables : "J'ai été dans la présélection de Rudi Garcia"

Absent de la sélection des Diables depuis la Coupe du monde 2022, Thorgan Hazard n'a pas fermé la porte à l'équipe nationale. Il se tient disponible, tout en comprenant les choix effectués par Domenico Tedesco et ceux actuellement de Rudi Garcia.

Diable Rouge à 47 reprises (9 buts), Thorgan Hazard n’a plus porté les couleurs de l’équipe nationale depuis début décembre 2022 et l’élimination prématurée à la Coupe du monde. Dans un entretien accordé à RTL Sports avant le Clasico entre Anderlecht et le Standard, il s’est dit disponible pour aider à nouveau les Diables, tout en comprenant pourquoi il n’a pas été appelé par Domenico Tedesco ni Rudi Garcia.

"J’ai toujours été comme ça. Si mes performances sont bonnes en club, pourquoi pas. Il y a eu des circonstances, avec la blessure. C’était logique de ne pas être appelé. C’est aussi une nouvelle génération, avec deux coachs depuis le départ de Martinez, avec qui j’avais une très bonne relation. C’est surtout lui qui m’a fait jouer en équipe nationale."

"Si je commence à être performant et que je suis appelé, ça me ferait plaisir. Mais je ne commence pas les matchs en me disant que je dois être bon pour être repris en équipe nationale, ça viendra si ça doit venir."

Thorgan Hazard ne ferme pas la porte aux Diables Rouges

En début d’année civile, l’Anderlechtois a toutefois été en contact avec le sélectionneur français, qui est venu aux nouvelles le concernant. À nouveau, Thorgan Hazard s’est dit prêt à l’aider, mais ne vit pas chaque minute avec l’objectif de revenir un jour en équipe nationale.

"Avant sa première sélection, on en avait simplement discuté. Après, j’ai été dans la présélection à l’une ou l’autre reprise, mais je comprends les choix qu’il fait. S’il décide un jour que c’est le moment de m’appeler, je serai là avec plaisir", a-t-il conclu.