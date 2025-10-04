"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura

"Tout le monde à Anderlecht attend ce match" : le Clasico a peut-être perdu de sa splendeur, mais pas son aura
Photo: © photonews

Killian Sardella s'est exprimé au micro de DAZN avant le Clasico de ce dimanche entre Anderlecht et le Standard. Il ne le cache pas : cette affiche reste toujours particulière à disputer.

C’est une affiche qui a perdu de sa splendeur, comme le reconnaissait Vincent Euvrard en conférence de presse, mais qui a tout de même fait vibrer les amateurs de football belge au fil des années.

Le Clasico entre Anderlecht et le Standard se disputera ce dimanche au Lotto Park. Au micro de DAZN, Killian Sardella a évoqué l’importance de cette rencontre côté anderlechtois.

"Ce week-end, c’est le grand match. Le Clasico, le match que tous les fans attendent, et n’importe quel joueur d’Anderlecht aussi. C’est un match historique, ça fait partie du plaisir d’avoir les supporters adverses. Malheureusement, ce n’était pas possible la saison dernière, mais c’est une bonne chose de pouvoir reprendre, je suis content."

L'ambiance des grands jours attendue au Lotto Park

Interdits de déplacement la saison dernière après les événements survenus fin 2023, les supporters visiteurs seront de retour dans les stades d’Anderlecht et du Standard pour les deux Clasico de la phase classique, dans un nombre certes limité.

"Ça nous permettra de les avoir là-bas aussi. Même si c’est une faible minorité, on se sent moins seuls. Un dimanche à 13h30 ici, c’est le feu, surtout pour un Clasico. L’ambiance sera électrique. Que ce soit les supporters ou les joueurs, tout le monde sera prêt et ce sera un grand match", a conclu Killian Sardella.

Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Anderlecht - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (05/10).

