Une septième journée pleine d'enjeux : tout savoir sur les affiches du week-end en D1 ACFF

Photo: © photonews

Le tiers du championnat approche en D1 ACFF. Voici les affiches à enjeux de la septième journée de compétition.

La phase classique comprenant 22 rencontres, cette septième journée fait office de presque arrivée au tiers du championnat pour les équipes de D1 ACFF. Plusieurs rencontres pleines d'enjeux sont au programme du week-end.

Ce samedi, l'Union Rochefortoise affrontera le RFC Meux au Parc des Roches et pourrait recoller au podium en cas de victoire contre une équipe dixième, qui n'a gagné qu'à une seule reprise depuis le début de la saison. En effet, la troisième place est directement accessible pour Rochefort, puisque l'équipe qui la détient, Stockay, se rendra sur la pelouse du solide leader, le RAEC Mons

Son dauphin, Tubize-Braine, partira largement favori face au SL16 FC, même si les jeunes Rouches montrent de belles choses depuis la reprise et comptent déjà huit points d'avance sur la dernière place de l'Union Namur. Dernière rencontre de ce samedi : Virton, sixième, recevra l'équipe U23 de l'Union Saint-Gilloise, avant-dernière. 

La première de Nadir Sbaa avec l'Union Namur

Deux rencontres compléteront la septième journée, dimanche : sur le coup de 14h30, la lanterne rouge namuroise, qui a limogé son entraîneur Yannick Pauletti cette semaine au profit de Nadir Sbaa, recevra Habay-la-Neuve, qui réalise un début de saison plus qu'acceptable pour un promu, avec sept points au compteur. 

Enfin, à 15h00, débutera la dernière rencontre du week-end, entre le Crossing Schaerbeek et les Zebra Elites. Un duel qui sera important pour s'éloigner du bas de tableau et se rapprocher du ventre-mou.

Division 1 ACFF
Mons
Charleroi

Division 1 ACFF

 Journée 7
Virton Virton 20:00 Union SG Union SG
Rochefort Rochefort 20:00 Meux Meux
Tubize Tubize 20:00 SL16 FC SL16 FC
Namur Namur 05/10 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Schaerbeek Schaerbeek 05/10 Charleroi Charleroi
Stockay-Warfusée Stockay-Warfusée 15/02 Mons Mons
