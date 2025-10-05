🎥 Le but du Standard était-il valide ? "Il ne se préoccupe pas du ballon"

Aux alentours de la 80e minute, le Standard a cru égaliser face à Anderlecht sur une tête de Karamoko. Mais une faute sur Coosemans a été sifflée.

Le Standard aurait pu égaliser face au RSC Anderlecht ce dimanche si, à la 78e minute, la tête d'Ibrahima Karamoko avait été validée par Mr Van Driessche. Mais très vite, l'arbitre a annulé le but liégeois, pour une poussée de Lawrence sur Colin Coosemans.

Le contact est léger mais assez clair, et le portier du Sporting n'a aucun doute : "Il ne se préoccupe à aucun moment de jouer le ballon", affirme Coosemans au micro de DAZN après la rencontre.



🚫 | De gelijkmaker van Standard de Liège wordt afgekeurd na een fout op Colin Coosemans. ⚠️🧤 #ANDSTA pic.twitter.com/RdCAdhwldS — DAZN België (@DAZN_BENL) October 5, 2025

"On voit de plus en plus souvent que le gardien est gêné de cette façon dans ses sorties. En temps normal, c'est un ballon que je vais toujours chercher".

L'annulation de ce but s'est avérée cruciale pour Anderlecht. "À 1-0, tu sais que ce n'est jamais terminé. On savait que ce serait serré jusqu'au bout", reconnaît le gardien de but du RSCA.

Vincent Euvrard, de son côté, était partagé. "C'est du 50-50. Oui, on voit sur les images que Henry Lawrence gêne un peu Coosemans, mais est-ce que c'est ça qui fait qu'il ne sait pas aller au ballon, je ne sais pas", estime le coach du Standard.