"C'est l'un des moteurs de ce Club de Bruges" : Leekens prévient, son absence change tout

Dimanche contre l'Union, le Club de Bruges devra se passer de Raphael Onyedika. Blessé, le Nigérian manque cruellement à l'équipe.

"Onyedika est l’un des moteurs de ce Club de Bruges. Sans lui, l’équipe perd son équilibre", analyse d’emblée Georges Leekens dans La Dernière Heure. Les chiffres lui donnent raison. Le Club n’a perdu qu’un seul des dix matchs où le Nigérian était titulaire, sur le terrain du KV Malines.

Quand il manquait, comme face à la RAAL, Westerlo ou encore l’Atalanta, ça s’est mal passé. "C'est le roi des interceptions, et figure parmi les meilleurs en duels gagnés et ballons récupérés", insiste Leekens. "Il apporte de l’intensité, mais aussi de la sérénité dans la construction."



Lire aussi… "L'Union est au même point qu'eux" : encore un revers pour Bruges dans le dossier de son nouveau stade

Pour l’ancien sélectionneur, Onyedika est essentiel dans le lien entre la défense et Hans Vanaken. "Il change souvent de côté et assure l’équilibre. Au début, il le faisait avec Ardon Jashari, maintenant c’est avec Aleksandar Stankovic."

"Autour de Vanaken et Onyedika, tu construis une équipe. Ce sont les leaders, la colonne vertébrale, comme l’étaient autrefois Kompany, Vermaelen et De Bruyne avec les Diables Rouges."

Surprise à Bergame

La blessure d’Onyedika est tombée au pire moment. Absent contre le Standard et l’Atalanta, il ne sera pas disponible face à l’Union et au Bayern Munich. Le Club espère le récupérer début novembre, lorsque le FC Barcelone et Anderlecht seront au calendrier. "Ce sont précisément les matchs où son expérience et son volume de jeu manquent le plus", souligne Leekens.

En attendant, l’entraîneur Nicky Hayen cherche des solutions. Stankovic a convaincu, mais Ludovit Reis peine encore, tandis que Lynnt Audoor a été remplacé deux fois à la mi-temps. "Nicky travaille chaque jour avec son groupe. Il devait prendre un risque."