Nouveau show de Lionel Messi, qui atteint un chiffre symbolique en MLS

L'Inter Miami a battu le New England Revolution sur le score de 4 buts à 1 la nuit passée, et Lionel Messi a été le grand artisan de cette victoire. L'Argentin a délivré trois passes décisives.

L'Inter Miami a renoué avec la victoire en Major League Soccer, venant à bout du New England Revolution sur le score de 4 buts à 1. Le club de David Beckham n'avait pas gagné depuis deux matchs en Conférence Est, et remonte désormais sur le podium de la conférence.

Cette victoire est signée en bonne partie de la patte d'un homme : Lionel Messi (38 ans). La Pulga, qui n'avait pas été décisive depuis deux matchs, a en effet délivré 3 passes décisives durant ce match. Jordi Alba et Tadeo Allende ont chacun signé un doublé.

Lionel Messi reaches 100 goal contributions in only 80 appearances for Inter Miami! ✨ 😮‍💨 pic.twitter.com/Zfck7onNYE — OneFootball (@OneFootball) October 5, 2025

Avec ce "triplé d'assists", Messi en est cette saison à 32 buts et 17 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues pour l'Inter Miami. Mais surtout, l'Argentin a atteint un cap symbolique avec son club de MLS.

Lionel Messi compte en effet 66 buts et 35 passes décisives pour l'Inter Miami depuis sa signature en 2023, en 80 matchs disputés à peine. Il a donc déjà atteint les 100 actions décisives pour le club floridien. Des chiffres stratosphériques.

Cette rencontre a également été l'occasion pour l'Inter Miami de rendre hommage à une autre légende, à savoir Sergio Busquets. L'Espagnol a annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison en cours et prendrait une année sabbatique avant de devenir entraîneur.