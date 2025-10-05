Nouvelle désillusion pour David Hubert et ses troupes

Après le choc entre Bruges et l'Union au Jan Breydel Stadion, Westerlo et OHL clôturaient la 10e journée de Jupiler Pro League en Campine.

Westerlo s'est imposé 2-0 à domicile face à OHL. Les Campinois ont pris l'avantage tôt dans la partie grâce à Nacho Ferri et n'ont plus lâché cette avance. Plus tard dans le match, Adedire Mebude a également trouvé le chemin des filets.

Le match débutait sur les chapeaux de roue et a offert plusieurs occasions sous une pluie abondante. Nacho Ferri a ouvert le score après 20 minutes de jeu. Le puissant attaquant n'a eu aucun mal à tromper Ominami, pas non plus exempt de tout reproches sur le but.

Au fur et à mesure que le match avançait, le jeu est devenu un peu plus brouillon. La différence entre les deux équipes n'était pas grande, mais les Campinois avaient un peu plus de maitrise et rentraient au vestiaire forts de leur avance de 1-0.

La deuxième mi-temps débutait sans grand spectacle. Les occasions étaient rares et, lentement mais sûrement, Westerlo prenait et gardait le contrôle du match pour sceller le score final à la 77e grâce à Mebude qui marquait dans un but vide.

Les hommes de David Hubert ont montré trop peu de résilience lors de ce déplacement et semblaient résignés. Ils restent avant-derniers de JPL. Westerlo est neuvième.