Toujours le même au-dessus du lot, toujours le même en-dessous : les cotes d'Anderlecht face au Standard

Le RSC Anderlecht a remporté le clasico, et c'est tout ce qui compte dans ce genre de match. Les Mauves n'ont pas disputé un mauvais match dans l'ensemble : voici leurs cotes.

Coosemans (6,5)

Il s'en sort bien sur le but annulé de Karamoko, et n'a de façon générale pas eu grand chose à faire jusqu'à un arrêt déterminé et nécessaire devant Kuavita dans le temps additionnel.

Augustinsson (6)

S'il n'a pas amené offensivement, Augustinsson a également été solide derrière. Un match sans histoire, lors duquel il devait surtout permettre à Angulo d'être libéré.



Kana (6)

Une intervention hasardeuse dont le Standard n'a pas profité, et une autre nécessaire. Plus grand chose à faire en seconde période.

Hey (6)

Rien à signaler. Aucune erreur prêtant à conséquence, peu d'initiatives balle au pied. Une intervention sur la toute dernière offensive liégeoise, devant Nkada.

Sardella (5)

On ne peut pas dire qu'il ait été mis en difficulté vu l'indigence liégeoise devant, mais quand il était en position de centrer, Sardella a été très imprécis. Sorti très vite en seconde période.

Saliba (6,5)

Il commence tranquillement à ressembler à une certitude aux côtés de Nathan De Cat. Le Canadien n'amène pas encore assez en infiltration mais son travail de récupération est de plus en plus propre.

De Cat (7,5)

Le seul à être vraiment au-dessus du lot côté Mauve. Donnez-lui une brique et il en fera un lingot d'or. Impensable de le laisser partir à la Coupe du Monde U17...

Hazard (6,5)

Capable du meilleur mais aussi de moments d'absence, Hazard a offert quelques très belles ouvertures et a perdu peu de ballons. Son occasion trois étoiles sur une talonnade d'Angulo devait finir au fond.

Angulo (6)

Il méritait peut-être bien d'être exclu en première période, et ses premières 45 minutes n'étaient pas brillantes à l'exception d'un très bon centre pour Huerta. En seconde mi-temps, il a failli offrir un assist de grande classe à Hazard, qui a raté son face-à-face.

Huerta (6,5)

Un peu curieux que le Mexicain sorte si vite, car il était l'un des plus actifs et déterminés, comme souvent. Comme souvent aussi, c'était un peu imprécis, mais sa tête sur un très bon centre d'Angulo et sa frappe lointaine ont été les plus grosses occasions du RSCA en première période.

Vazquez (3)

Une performance catastrophique, par moments presque drôle comme quand il passe à côté du ballon en tentant une passe. Peut-être bien le dernier clou du cercueil de l'Argentin, car la montée au jeu de Mihajlo Cvetkovic a montré tout ce que lui n'a jamais réussi depuis le début de saison.