Un nouveau phénomène belge à suivre ? "Il mérite de monter depuis longtemps"

Ce week-end, Noah Fernandez a disputé ses premières minutes en Eredivisie pour le PSV Eindhoven. Peter Bosz, son coach, a reconnu qu'il le méritait depuis longtemps.

Le tout jeune Noah Fernandez (17 ans) se souviendra longtemps de ce 4 octobre 2025. C'est en effet ce samedi, face au PEC Zwolle, que l'international belge U19 a reçu ses premières minutes de jeu avec l'équipe A du PSV Eindhoven.

Après avoir fait ses premiers pas au sein de la formation du Lierse, Fernandez a rejoint le PSV en 2014, à l'âge de 6 ans. C'est donc un pur produit de la formation néerlandaise, qui a intégré le noyau du Jong PSV en Keuken Kampioen Divisie plus tôt cette année.

Mais malgré plusieurs présences sur le banc en Eredivisie et même récemment en Champions League contre le Bayer Leverkusen, Noah Fernandez n'avait encore reçu aucune minute de jeu en équipe A. "C'était totalement injustifié", reconnaît sans mal Peter Bosz à ce sujet dans le Eindhovens Dagblad.

"Il méritait ça depuis longtemps. C'est un n°10 et il y a beaucoup de concurrence chez nous à ce poste. Il y a beaucoup de joueurs devant lui chez nous : Joey Veerman, Ismael Saibari, Jerdy Schouten, Paul Wanner et Guus Til. Ca fait du monde", regrette Bosz. "Mais je voulais le faire rentrer depuis 2 ou 3 semaines".

Mais l'évolution de Fernandez, qui a disputé 6 matchs avec l'équipe réserve cette saison (un but, un assist), plaît à Peter Bosz, qui devrait donc lui offrir progressivement plus de temps de jeu. Un nom de plus à suivre pour les supporters belges.