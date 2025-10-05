Une grande première symbolique pour Matthieu Epolo sur le terrain d'Anderlecht

Matthieu Epolo est, naturellement, titulaire sur la pelouse du RSC Anderlecht pour le clasico ce dimanche. Mais le portier du Standard vit aussi un grand moment.

Matthieu Epolo a en effet été choisi par Vincent Euvrard pour être le capitaine du Standard de Liège pour ce déplacement au RSC Anderlecht, dans le cadre de la 10e journée de Jupiler Pro League. Une décision qui fait suite à l'absence de Marlon Fossey, suspendu après son expulsion face à Bruges.

Euvrard surprend cependant un peu car si Matthieu Epolo avait déjà repris le brassard après la sortie de Fossey à quelques reprises en fin de rencontre, c'était souvent Dennis Ayensa qui était choisi au coup d'envoi comme "second" de l'Américain.



Mais ce choix est aussi très symbolique. Epolo, en plus d'être un enfant de l'académie du Standard et apprécié des supporters, a en effet un passé... à Anderlecht. Jusqu'en 2019, l'international U21 a été formé à Neerpede, avant de rejoindre les Rouches.

Ce nouveau statut de vice-capitaine renforce également la sensation qu'Epolo, après un été qui aurait dû le voir quitter Sclessin si des offres avaient convaincu le joueur et le club, semble désormais bien installé et prend de l'ampleur au sein du club.

Cette saison, Matthieu Epolo a disputé l'intégralité des rencontres de championnat, après avoir été mis en concurrence la saison passée avec Bazunu, prêté en seconde partie de saison.