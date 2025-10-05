Une nouvelle défaite amère : les notes du Standard après le Clasico perdu à Anderlecht

Le Standard a perdu le premier Clasico de la saison sur la pelouse d'Anderlecht. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (5,5)

Son premier match officiel commencé avec le brassard de capitaine. Pas irréprochable sur le but de Cvetkovic.



Tobias Mohr (5,5)

Son match le plus difficile au poste de latéral gauche, Anderlecht ayant beaucoup attaqué de son côté. Prestation respectable pour un joueur dont ce n’est pas le poste de prédilection, mais cela s’est senti ce dimanche.

Ibe Hautekiet (4)

Pas un retour évident en défense centrale. Une perte de balle qui aurait pu coûter cher après 25 minutes, bien couverte par Karamoko. Mal placé sur le but de Cvetkovic.

Ibrahim Karamoko (5)

Salvateur à plusieurs reprises pour contrer une dernière passe ou une tentative au but. Une nouvelle bonne prestation en défense centrale. Exclu en fin de rencontre pour une deuxième carte jaune après une contestation stupide.

Henry Lawrence (5,5)

Mis à rude épreuve par Nilson Angulo, il s’en est bien sorti, mais laisse facilement filer Cvetkovic sur l’ouverture du score.

Marco Ilaimaharitra (6)

Victime d’une semelle d’Angulo qui aurait pu mériter rouge en première mi-temps. Très bon match dans la récupération des ballons.

Casper Nielsen (5)

Plus effacé que ces deux ou trois dernières semaines. Il n’a pas apporté la créativité attendue.

Rafiki Saïd (5,5)

A forcé la défense d’Anderlecht à constamment le surveiller, tant il peut rapidement amener le danger. Trop de déchet et pas assez concret, néanmoins.

Adnane Abid (5)

A obligé Nilson Angulo à un travail défensif constant, ce qui était important pour le Standard. Pas encore la petite touche de génie qu’on attend de lui dans les derniers mètres.

Dennis Ayensa (5)

Des courses, encore et encore, pour tenter de trouver les espaces. Mais peu de danger créé, en fin de compte.

Thomas Henry (5)

De moins en moins utilisé comme pivot, et donc de moins en moins utile. Aurait pu peser davantage sur la défense centrale.

Non notés : Kuavita, Nkada, Mehssatou, Sahabo, Calut.