José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?
Photo: © photonews

Stockay s'est séparé de son entraîneur, Stéphane Demets. Et le nom de José Riga est cité pour lui succéder.

Ce week-end, Stockay s'est incliné (2-0) sur la pelouse du RAEC Mons. Une première défaite cette saison... qui aura été celle de trop pour Stéphane Demets. Le club de D1 ACFF a en effet décidé de se séparer de son entraîneur malgré un excellent début de saison.

Une décision surprenante, peut-être pas totalement liée aux résultats, et qui laisse désormais une place sur le banc du 5e de D1 ACFF. Selon Sudinfo, c'est une tête bien connue qui pourrait en profiter.

Lire aussi… "Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

En effet, nos confrères annoncent que José Riga (68 ans) serait l'une des pistes principales pour succéder à Demets sur le banc de Stockay. Riga est libre depuis le mois d'août dernier, après avoir été entraîneur adjoint des Espoirs durant un an.

L'ancien entraîneur du Standard prendrait ainsi la tête d'un nouveau club en province de Liège, après avoir dirigé les Rouches en 2011-2012 et 2015, mais aussi Visé à plusieurs reprises dont la dernière de 2022 à 2024. 

José Riga a également à son actif plusieurs expériences à l'étranger, que ce soit à Charlton, Metz ou encore la JS Kabylie. 

