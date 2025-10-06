Le Club de Bruges prêt à construire un nouveau stade dès 2026 ?

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Club de Bruges attend toujours le feu vert pour (enfin) commencer la construction de son nouveau stade. Des nouvelles sont attendues au début de l'année prochaine. Et quand ce nouveau temple verra-t-il le jour ?

Nous l’avions déjà écrit plus tôt : le printemps 2026 sera déterminant pour le Club de Bruges. Les procédures d’appel en cours devraient bientôt être clôturées, et les Blauw en Zwart souhaitent entamer la construction dès que possible.

Avant la pose de la première pierre, un appel d’offres d’une durée de trois mois devra encore être mené. En jetant un œil au calendrier, cette première pierre devrait donc être posée à l’automne 2026.



La construction du nouveau temple du football sera plus rapide qu’à l’accoutumée. Het Laatste Nieuws révèle en effet qu’il s’agira d’un stade préfabriqué, assemblé en usine. Durée estimée : à peine six mois.

Bien sûr, il faudra ensuite tout assembler sur le site, où l’installation du toit suspendu constituera un véritable défi technique.

Enfin un déménagement ?

De cette manière, le Club de Bruges espère pouvoir évoluer dans son nouveau stade lors de la saison 2028-2029. À moins que les procédures d’appel mentionnées plus haut ne viennent encore tout retarder.