Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Après avoir participé à quelques séances avec la Seleção sous la direction de Carlo Ancelotti, Huguinho impressionne déjà au RWDM Brussels. Pour sa première titularisation, il a démontré pourquoi le Brésil plaçait autant d'espoirs en lui.

Les supporters du RWDM Brussels diront probablement – et à raison – que l’arrivée de John Textor au stade Edmond Machtens leur a plus compliqué la vie qu’autre chose. Mais de temps en temps, les connexions du milliardaire américain apportent un vrai plus.

Dans les derniers jours du mercato estival, le milieu de terrain brésilien Huguinho est arrivé en prêt en provenance de Botafogo, un club également détenu par John Textor. À seulement 18 ans, le joueur est déjà considéré comme une véritable pépite.

Monté au jeu face à Courtrai et resté sur le banc contre le Jong Gent, Huguinho a fêté au Kehrweg d’Eupen sa première titularisation en Challenger Pro League – et il a montré pourquoi il suscite autant d’espoirs au Brésil.

Huguinho, une nouvelle pépite au RWDM

Intransigeant à la récupération, il s’est également créé plusieurs occasions. C’est d’ailleurs sa récupération haute qui a permis au RWDM Brussels d’égaliser à 2-2, vingt minutes avant la fin. Présent partout sur le terrain, il mérite clairement le titre d'homme du match.

Huguinho est un talent que l’on découvre en Belgique, mais qui est déjà reconnu au Brésil. Juste avant son arrivée au RWDM, il avait rejoint le centre d’entraînement de la Seleção pour s'entraîner avec l’équipe A, sous la direction de Carlo Ancelotti, qui ne l’a certainement pas choisi par hasard. Au fil des semaines, il devrait illuminer la Challenger Pro League de son talent et pourrait rapidement dépasser le niveau du championnat belge.

