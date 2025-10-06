Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

Eupen a laissé filer une avance de deux buts face au RWDM Brussels, samedi soir. Les Pandas comptent désormais sept points de retard sur la troisième place occupée par le Beerschot, tandis que les Molenbeekois sont encore plus distancés.

L’AS Eupen avait l’occasion de frapper un grand coup et de se rapprocher de la troisième place du Beerschot, ce samedi soir face au RWDM Brussels. Les Pandas rentraient aux vestiaires avec une avance de deux buts… avant de la voir fondre en seconde période.

"Sur les deux buts encaissés, nous étions trop éloignés des joueurs adverses. Nous avons voulu dribbler depuis l’arrière, mais nous avons perdu le ballon. Ce sont des erreurs bêtes qui nous coûtent deux points", regrettait le gardien Marco Hiller après le match.

Nous avons joué trop timidement"

Très efficaces en première période, les Eupenois ont peut-être trop cherché à défendre leur avance en seconde, plutôt que de continuer à exploiter les contre-attaques. Et lorsque le RWDM Brussels a trouvé la faille, il est parvenu à revenir au score.

"Nous avons joué trop timidement, ce qui n’était pas nécessaire à 2-0, et nous concédons ces deux points. Au final, on ne peut pas dire que le partage soit illogique. Nous analyserons le match mardi, ensemble, pour identifier les problèmes", a ajouté Hiller.

La troisième place est déjà à sept longueurs

Cette nouvelle contre-performance complique désormais la situation au classement. Le partage laisse Eupen et le RWDM Brussels aux septième et huitième places. Les Pandas comptent deux points d’avance sur Molenbeek et accusent déjà sept longueurs de retard sur la troisième place du Beerschot, et les deux premiers sont encore plus loin. Eupen n’a plus gagné depuis quatre rencontres, et le RWDM signe un 4/12.

"Mais il faut rester positif : il n’y a eu qu’une seule défaite et le partage rapporte tout de même un point. Nous profiterons de la trêve pour revenir en force et marquer des points", concluait Hiller. Le 17 octobre, l’AS Eupen se déplacera sur la pelouse de l’Olympic Charleroi, promu et lanterne rouge de cette Challenger Pro League.