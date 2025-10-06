Victoire logique de Bruges ? Ce n'est pas l'avis de Christian Burgess

L'Union Saint-Gilloise a enchaîné une nouvelle défaite, cette fois en championnat. Mais le groupe ne s'affole pas.

Les séries sont ainsi faites : une première s'achève qu'une autre commence. Après 19 matchs de rang sans défaite, l'Union est désormais à deux revers en quatre jours. Il faut dire que le calendrier n'a pas gâté les Saint-Gillois avec ce déplacement à Bruges pour se remettre de la claque infligée par Newcastle.

"Ce n'était pas un match d'une très grande qualité selon moi. Il n'y a pas eu énormément d'occasions franches. Un partage aurait été un résultat logique. Oui, Bruges a pris l'initiative et dominé, mais nous ne leur avons pas concédé grand-chose", estime Christian Burgess à notre micro.



"On a eu quelques occasions mais il a manqué cette efficacité dans le dernier tiers du terrain. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler de manque de confiance. Nous étions bien préparés et avons joué en équipe", poursuit-il. Le capitaine de l'Union ne veut pas remettre en cause la prestation de Kjell Scherpen : "Il a très bien joué aujourd'hui, son arrêt sur le coup franc de Stankovic est brillant. Je suis rassuré d'avoir un gardien comme lui derrière moi".

Des manquements, mais pas encore de doutes

Même son de cloche du côté de Kamiel Van de Perre : "On a eu quelques bons moments, si on en profite, c'est un autre match. Mais il faut être honnête : ce n'était pas suffisant aujourd'hui. Un problème en attaque ? Je ne pense pas : on a marqué 19 buts depuis le début de saison, on est en tête du championnat, il n'y a pas de problème".

L'Union a-t-elle trop subi ? "On a joué bas, c'est vrai. Ce n'était pas le but mais ce n'est anormal quand tu joues à Bruges. Cette défaite, ce n'est pas la fin du monde. La trêve arrive. Quelques jours de vacances, ça va faire du bien".