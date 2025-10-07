📷 Dans les tribunes pour le Clasico : entre Anderlecht et le Standard, Benito Raman a bien choisi son camp

Ancien joueur du Standard et d'Anderlecht, Benito Raman a été aperçu dans les tribunes anderlechtoises lors du Clasico, ce dimanche. L'attaquant de Malines avait bien choisi son camp.

Benito Raman a commencé sa carrière à La Gantoise, dans les équipes de jeunes. Prêté successivement au Beerschot, à Courtrai et à Saint-Trond, il avait ensuite signé au Standard en 2016.

Il s’agissait du premier transfert payant (800 000 €) de sa carrière, qui lui permettait, pour la première fois, de rejoindre un “grand” club qui lui faisait réellement confiance.

Entre le Standard et Anderlecht, Benito Raman a choisi son camp

Il n’avait cependant pas totalement convaincu à Sclessin et a rapidement été prêté au Fortuna Düsseldorf, qui avait levé l’option d’achat pour 1,5 million d’euros. Un an plus tard, il signait à Schalke contre 10 millions d’euros, avant de décevoir et d’être prêté à Anderlecht en 2021 pour se relancer.

Aujourd’hui à Malines, Benito Raman fait donc partie de ces joueurs ayant porté les couleurs des deux clubs rivaux. Et l’un d’eux semble l’avoir marqué plus que l’autre.

Le joueur de 30 ans a en tout cas choisi son camp ce dimanche, lors du premier Clasico de la saison entre les deux clubs, au Lotto Park. Benito Raman a en effet été aperçu dans les tribunes, aux côtés des supporters anderlechtois.