"Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis" : l'arbitrage encore loin d'être épargné en Pro League

Malines a perdu 1-3 à domicile contre Saint-Trond. Après avoir ouvert le score, les Malinois se sont effondrés.

Malines était bien rentré dans son match contre Saint-Trond. À domicile, l’équipe a ouvert le score après un but contre son camp de Shogo Taniguchi. Malheureusement pour eux, le score était différent à la fin de la rencontre. Une défaite 1-3.

Avant la pause, le STVV a raté une première chance sur penalty, Andrés Ferrari a manqué son tir au but. En deuxième période, Arbnor Muja a égalisé depuis le point de penalty.



Keisuke Goto a donné l’avantage avant qu’Andrés Ferrari, cette fois décisif, n’inscrive le troisième but. Trop fragile derrière, Malines s'est écroulé mentalement. Frederik Hammar aurait une explication à ça.

Le capitaine Hammar a dû contrôler sa colère. "Si je dis ce que je pense, je vais avoir des ennuis, alors je préfère me taire. Certaines personnes m’ont rendu fou. Je ne dirai jamais du mal de mes coéquipiers, mais il y avait quatre personnes sur le terrain qui n’étaient pas de mon équipe, vous comprenez ?"

Plus lucide, il a reconnu les erreurs de son équipe : "Nous avons commis trop de fautes et mal défendu. Notre force ces dernières semaines était de surmonter les mauvais matchs, mais cette fois nous avons encaissé trois buts faciles."