Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

Le RFC Liège accueillera Charleroi en Coupe sans public visiteur. Les supporters carolos ont choisi de boycotter le déplacement.

Le 28 octobre, Charleroi ira défier le RFC Liège en Coupe de Belgique. Mais cette fois, les Zèbres devront faire sans leurs supporters, qui ont choisi de rester à la maison.

Pour quelle raison ? Les conditions imposées par les autorités liégeoises. Le déplacement devait se faire en car et seulement 250 tickets étaient disponibles. Pour beaucoup de fans, c’est trop strict et injuste.

Boycott de la rencontre

Les groupes de supporters, réunis avec le 12e Homme et le fancoaching, ont décidé ensemble de boycotter le match. "Nous prenons cette décision la mort dans l’âme, car aucun d’entre nous ne souhaitait rater ce match de Coupe", expliquent-ils.

Selon eux, un petit geste aurait suffi pour éviter ce bras de fer : doubler le quota à 500 places. Aucune concession n’a été faite, ce qui a renforcé leur colère.

Charleroi devra jouer sans ses supporters. Leur absence pourrait peser lourd dans ce match de Coupe. À l’image du Standard, Charleroi a souvent besoin de ses supporters pour se surpasser.