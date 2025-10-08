Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand
Photo: © photonews
Jusqu'où peut aller La Gantoise cette saison ? Ivan Leko reste prudent, mais les résultats sont encourageants après une fin de saison dernière très décevante et un début d'exercice 2025-2026 plutôt inquiétant.

La saison dernière, La Gantoise, sous Wouter Vrancken puis Danijel Milicevic, n’avait pour la première fois en onze ans pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Les Buffalos avaient terminé leurs Champions Play-Offs en eau de boudin.

Cette saison, l’équipe gantoise semble renaître de ses cendres, notamment grâce à Ivan Leko. Avec l’intégration progressive des recrues estivales et leur impact sur le collectif, les résultats commencent enfin à suivre.

Avec un 17/30, Gand est dans le peloton de tête

Après un début de saison un peu poussif, avec seulement 5 points sur 15 possibles, Gand semble désormais retrouver son élan. Contre le Club de Bruges, le cinquième point de la saison a été arraché à la 97e minute et a fait office de déclic, avant que ne suivent des victoires contre l’Antwerp, Dender, le Cercle de Bruges et Charleroi. La défaite lors du match retardé contre Anderlecht a été douloureuse et évitable, mais elle n’a pas entamé la dynamique générale.

Avec 17 points sur 30, les Buffalos se positionnent déjà solidement dans le top 6 et se rapprochent du peloton de tête. La question commence donc à se poser : jusqu’où Gand peut-il viser cette saison ? Ivan Leko reste toutefois prudent et refuse de tirer des plans trop ambitieux, mais il réussit déjà son pari en remettant La Gantoise sur la liste des équipes à surveiller de près.

Ivan Leko ne veut pas s'enflammer

"Nous avons peut-être perdu quelques points pendant la période des transferts, mais je reste humble et serein. Il reste encore beaucoup à faire pour construire cette équipe. C’est un bon pas en avant, mais rien de plus", a déclaré le coach croate après la victoire contre Charleroi.

"Après l’égalisation des Zèbres, l’équipe a montré un peu de stress, ce qui prouve que nous sommes encore en pleine progression. Nous cherchions la stabilité, et nous l’avons trouvée en seconde période." Les points à améliorer restent nombreux, mais la direction prise par les Buffalos semble enfin la bonne. Leko est bien parti pour relever Gand et peut enfin se montrer ambitieux. 

La Gantoise
Ivan Leko

