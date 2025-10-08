Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

Jusqu'où peut aller La Gantoise cette saison ? Ivan Leko reste prudent, mais les résultats sont encourageants après une fin de saison dernière très décevante et un début d'exercice 2025-2026 plutôt inquiétant.

La saison dernière, La Gantoise, sous Wouter Vrancken puis Danijel Milicevic, n’avait pour la première fois en onze ans pas réussi à se qualifier pour une compétition européenne. Les Buffalos avaient terminé leurs Champions Play-Offs en eau de boudin.

Cette saison, l’équipe gantoise semble renaître de ses cendres, notamment grâce à Ivan Leko. Avec l’intégration progressive des recrues estivales et leur impact sur le collectif, les résultats commencent enfin à suivre.

Avec un 17/30, Gand est dans le peloton de tête

Après un début de saison un peu poussif, avec seulement 5 points sur 15 possibles, Gand semble désormais retrouver son élan. Contre le Club de Bruges, le cinquième point de la saison a été arraché à la 97e minute et a fait office de déclic, avant que ne suivent des victoires contre l’Antwerp, Dender, le Cercle de Bruges et Charleroi. La défaite lors du match retardé contre Anderlecht a été douloureuse et évitable, mais elle n’a pas entamé la dynamique générale.

Avec 17 points sur 30, les Buffalos se positionnent déjà solidement dans le top 6 et se rapprochent du peloton de tête. La question commence donc à se poser : jusqu’où Gand peut-il viser cette saison ? Ivan Leko reste toutefois prudent et refuse de tirer des plans trop ambitieux, mais il réussit déjà son pari en remettant La Gantoise sur la liste des équipes à surveiller de près.

Ivan Leko ne veut pas s'enflammer

"Nous avons peut-être perdu quelques points pendant la période des transferts, mais je reste humble et serein. Il reste encore beaucoup à faire pour construire cette équipe. C’est un bon pas en avant, mais rien de plus", a déclaré le coach croate après la victoire contre Charleroi.

"Après l’égalisation des Zèbres, l’équipe a montré un peu de stress, ce qui prouve que nous sommes encore en pleine progression. Nous cherchions la stabilité, et nous l’avons trouvée en seconde période." Les points à améliorer restent nombreux, mais la direction prise par les Buffalos semble enfin la bonne. Leko est bien parti pour relever Gand et peut enfin se montrer ambitieux.