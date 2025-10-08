La destination du moment ? Sergio Conceição a trouvé son nouveau club

Nouvelle aventure pour Sergio Conceição : après l'AC Milan, direction l'Arabie saoudite. Il va coacher à Al-Ittihad.

Sergio Conceição n’a pas mis longtemps à retrouver un banc. Quelques mois après son départ de l’AC Milan, l’entraîneur portugais s’est engagé avec Al-Ittihad, le champion en titre d’Arabie saoudite. Le club de Djeddah l’a officialisé ce lundi.

La petite aventure à Milan

Même s’il a remporté la Supercoupe d’Italie contre l’Inter en janvier 2025, son passage à l’AC Milan est un échec. Arrivé avec l’étiquette de sauveur, Conceição n’a pas réussi à imprimer sa marque. Il a perdu la finale de Coupe et son équipe a terminé dans le milieu du tableau de la Serie A.

Son passage au Standard

Ancien joueur du Standard de Liège, il avait lancé sa reconversion en 2010 comme adjoint de Dominique d’Onofrio à Sclessin. C’est au FC Porto qu’il a montré tout son savoir-faire.

Nouveau défi

Dans le vestiaire du club, on retrouve de gros noms comme Karim Benzema, N’Golo Kanté, Moussa Diaby mais aussi Jan-Carlo Simic, ancien d’Anderlecht.

Pour Conceição, c’est l’occasion de retrouver un banc et de travailler plus sereinement, loin de la pression du football européen.