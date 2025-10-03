C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sans club depuis son départ de l'AC Milan le 30 juin dernier, Sergio Conceiçao est sur le point de retrouver un employeur... en Arabie Saoudite.

Après un passage historique de sept saisons au FC Porto, ponctué par trois championnats, quatre Coupes et trois Supercoupes du Portugal, Sergio Conceição n’a pas réussi à confirmer lors de son expérience à l’AC Milan.

Malgré une Supercoupe d’Italie remportée dès ses débuts en janvier 2025, le technicien portugais a été remercié à la fin de la saison, après une décevante huitième place finale en Serie A.

Libre depuis le 30 juin, le coach de 50 ans attendait le début de la traditionnelle valse des entraîneurs pour retrouver un club. Ce serait désormais chose faite.

Sergio Conceiçao, nouveau coach de Karim Benzema et Jan-Carlo Simic

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, dont l'information est confirmée par la presse locale, Sergio Conceição est sur le point de devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite.

Malgré une offre importante du club, Luciano Spalletti, favori pour le poste, a décliné. C’est donc Conceição qui s’engagera jusqu’en 2027 et prendra en charge des joueurs tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Steven Bergwijn, Fabinho ou encore l’ancien joueur d’Anderlecht Jan-Carlo Simic.