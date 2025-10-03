C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club

C'est (presque) fait : libre depuis son départ de Milan, Sergio Conceiçao a trouvé un nouveau club
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Sans club depuis son départ de l'AC Milan le 30 juin dernier, Sergio Conceiçao est sur le point de retrouver un employeur... en Arabie Saoudite.

Après un passage historique de sept saisons au FC Porto, ponctué par trois championnats, quatre Coupes et trois Supercoupes du Portugal, Sergio Conceição n’a pas réussi à confirmer lors de son expérience à l’AC Milan.

Malgré une Supercoupe d’Italie remportée dès ses débuts en janvier 2025, le technicien portugais a été remercié à la fin de la saison, après une décevante huitième place finale en Serie A.

Libre depuis le 30 juin, le coach de 50 ans attendait le début de la traditionnelle valse des entraîneurs pour retrouver un club. Ce serait désormais chose faite.

Sergio Conceiçao, nouveau coach de Karim Benzema et Jan-Carlo Simic

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, dont l'information est confirmée par la presse locale, Sergio Conceição est sur le point de devenir le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad, en Arabie Saoudite.

Malgré une offre importante du club, Luciano Spalletti, favori pour le poste, a décliné. C’est donc Conceição qui s’engagera jusqu’en 2027 et prendra en charge des joueurs tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Steven Bergwijn, Fabinho ou encore l’ancien joueur d’Anderlecht Jan-Carlo Simic.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Anderlecht
Standard
Sergio Conceiçao

Plus de news

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

Jusqu'à 65 €... par minute pour la finale : voici le prix des places pour la Coupe du monde 2026

11:00
Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

Toujours fan, Jan Mulder ne reconnaît plus Anderlecht : "Comment peut-on supporter cette misère ?"

10:30
Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

Nathan Ngoy, Diable Rouge ? Rudi Garcia doit trancher... et pourrait surprendre

10:00
Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

Sélection des Diables : pour Axel Witsel, c'est maintenant ou jamais

08:00
L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

L'Antwerp déjà dos au mur : "Six équipes termineront devant eux... dont le Standard"

08:30
Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

Tout est à refaire pour Genk : "Ça fait mal et ça devient décourageant"

09:30
Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

Le petit-fils de Paul Van Himst, Amando Lapage, fait une révélation surprenante : "J'aurais aimé être acteur"

07:40
Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

Zakaria El Ouahdi évacué sur civière : les premières nouvelles sont tombées... et sont rassurantes

07:20
Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

Hein Vanhaezebrouck pessimiste pour le coefficient belge et pointe Anderlecht et Charleroi du doigt

06:30
🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

🎥 L'arbitrage vidéo d'un arbitre belge fait parler : trois penalties pour le prix d'un, tous stoppés

07:00
Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

Jackpot pour Anderlecht et Marc Coucke ? Romelu Lukaku n'investira pas (pour l'instant), mais...

23:20
L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

L'ascension impressionnante d'Alexis Saelemaekers à l'AC Milan : déjà une valeur sûre ?

22:40
Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

Hold-up à la Cegeka Arena : le KRC Genk tombe dans le piège de Ferencváros

23:00
Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

Rudi Garcia a été interrogé sur le cas de Mile Svilar : voici sa réponse

22:20
Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

Rudi Garcia regrette l'absence de ce Diable Rouge : "Il est unique"

22:00
"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

"C'est un joueur hors norme" : Rudi Garcia revient sur la signature de Kevin De Bruyne à Naples

21:40
Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

Un retour important à La Gantoise avant d'affronter Charleroi ? Ivan Leko fait le point

21:20
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

Bientôt enfin la libération pour Cameron Puertas ?

21:00
Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

19:00
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30
OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

19:00
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

02/10
OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

18:30
Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

18:00
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 20:45 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved