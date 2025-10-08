La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

Photo: © photonews

Devon De Corte monte en puissance avec les RSCA Futures. Le football belge devrait entendre parler de lui à l'avenir mais doit se méfier...des États-Unis.

Les spectateurs présents au Stade Robert Urbain ce weekend n'ont pas pu passer à côté : derrière l'euphorie de la remontada des Francs Borains en deuxième mi-temps, un joueur des RSCA Futures a délivré sa carte de visite dans le Borinage. Réserviste contre le Club NXT, Devon De Corte 19 avait à coeur de se montrer et y est plus que parvenu, en plantant un doublé.

Pour son premier but de la saison, le milieu offensif de 19 ans est rentré dans le jeu, s'est appuyé sur Samuel Ntanda dans le rectangle avant de placer hors de portée du gardien local. La défense des Francs Borains n'a visiblement pas retenu la leçon : juste avant la mi-temps, le garçon a encore pu profiter de l'espace laissé pour frapper hors du rectangle et faire 0-3.

Devon De Corte avait déjà délivré un assist contre le RFC Liège et l'Olympic Charleroi : le voici ainsi à deux buts et deux assists sur les trois derniers matchs commencés comme titulaire. Décisif à trois reprises lors de ses deux premières saisons, sa progression des derniers mois en fait assurément un élément à suivre. L'équipe première a déjà entendu parler de lui et pourrait bien le revoir à l'avenir.

Il y a un an, Brian Riemer l'avait déjà intégré au noyau A pour la présaison, l'alignant même aux côtés de Yari Verschaeren lors d'un amical à Tubize. L'été 2024 lui avait également valu de signer son tout premier contrat professionnel. "Il joue comme milieu de terrain et possède toutes les qualités nécessaires pour être un box-to-box, qui peut à la fois attaquer et défendre. La particularité de Devon est sa mentalité. Il est toujours désireux d'apprendre et veut s'améliorer", l'avait alors présenté le directeur de l'Académie Mikkel Hemmersam.

Cette saison aussi, De Corte a accompagné l'équipe fanion en stage aux Pays-Bas. L'incertitude quant aux dossiers Mario Stroeykens, Yari Verschaeren et Thorgan Hazard lui a là aussi permis d'impressionner lors de plusieurs matchs de préparation. Le groupe a ainsi redécouvert un joueur sûr de ses forces, virtuose au piano mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement, pas maladroit balle au pied.

L'été prochain, Devon De Corte rentrera déjà dans sa dernière année de contrat. Anderlecht devra donc se positionner...tout comme l'Union Belge. Car derrière son statut d'international belge U19, le jeune maître à jouer dispose également du passeport américain. Pour lui, vivre en Belgique est même relativement récent.

Né aux Etats-Unis d'un père gantois et d'une mère américaine s'étant rencontrés à l'université, il vit une jeunesse heureuse dans l'est de la Pennsylvanie. Alors que le gamin est âgé de 14 ans, la petite famille déménage à Philadelphie, lui permettant du même coup de réaliser l'un de ses rêves : intégrer l'académie de l'Union Philadelphia.

Un talent à surveiller

Ce n'est qu'à 17 ans qu'il rejoint Anderlecht, à l'été 2023. Et encore, les joueurs américains doivent généralement attendre leurs 18 ans avant de signer dans un club européen. Mais son double passeport lui permet de rejoindre le vieux continent avec un peu d'avance.

Il découvre alors un pays qu'il ne connaît que très peu : "Enfant, je venais en Belgique en vacances avec ma famille. Mais c'est tout", explique-t-il dans son interview au média Yanks Abroad. Les premières semaines sont donc un peu compliquées, une période d'adaptation bien légitime lui est nécessaire. Désormais, De Corte semble lancé, de quoi rendre un peu plus pressantes les questions sur sa double nationalité.

Le garçon a d'abord été appelé par la fédération belge, jouant quatre matchs amicaux avec les U19 il y a un an. Mais depuis, plus rien. De son côté, la fédération américaine ne l'a pas oublié, que du contraire. Elle l'a même récemment appelé chez ses U20...

De Corte n'y est pas insensible : "Je suis ouvert à toute proposition, quelle qu'elle soit. J'ai passé toute ma vie aux États-Unis. Je suis Américain", déclarait-il il y a un an, tout en précisant que sa décision définitive n'était pas encore prise. Pendant que son intégration à l'équipe première d'Anderlecht s'annonce comme un enjeu à court ou moyen terme, la fédération belge devra également se positionner, à moins qu'elle ne soit déjà contrainte de constater les dégâts.

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
