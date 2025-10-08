Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

Muzamel Rahmat
0 réaction
Photo: © photonews

Le Mali s'arrête là. Les hommes de Tom Saintfiet ont battu le Tchad 2-0, mais la victoire de Madagascar met fin à leurs espoirs de Coupe du monde 2026.

Fin de rêve pour le Mali de Tom Saintfiet. Malgré une victoire 2-0 contre le Tchad, les Aigles ne verront pas la Coupe du monde 2026. Les trois points n’ont pas suffi à combler l’écart avec Madagascar.

Le scénario est cruel. Le Mali a fait le nécessaire à l’extérieur en battant le Tchad 2-0, mais la victoire de Madagascar aux Comores 1-2 a scellé son sort. Les Aigles peuvent dire adieu à la Coupe du monde.

Avec 15 points, les Maliens terminent troisièmes de leur groupe, derrière Madagascar (19 points), intouchable jusqu’au bout. Un coup dur pour une génération qui espérait marquer l’histoire du football malien.

Saintfiet devra tirer des enseignements de cette aventure. Le Mali a été solide par moments, mais pas assez constant pour espérer mieux.

Les Aigles terminent ces qualifications sur une note amère, malgré une victoire pour l’honneur.

Mali
Tchad
Tom Saintfiet

