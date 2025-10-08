Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany
Jeune joueur du Bx Brussels, l'académie de Vincent Kompany, Adem Demiralp pourrait bientôt intégrer le centre de formation d'un club de Pro League. Trois clubs, dont le Standard, suivent de près sa progression.

Il y a un peu plus de dix ans, en 2012, Vincent Kompany, alors capitaine des Diables Rouges, lançait le projet "Bx Brussels", destiné à offrir des opportunités aux "ketjes" de Bruxelles n’ayant pas encore intégré un club professionnel.

Présidé depuis mars 2013 par Christel Kompany, la sœur de Vincent, le club est aujourd’hui devenu une véritable académie, travaillant en partenariat avec le Sporting d’Anderlecht, mais aussi avec d’autres clubs du pays.

Il devient de plus en plus courant de voir des jeunes joueurs du Bx Brussels rejoindre ensuite le centre de formation d’un club de Pro League. Le prochain sur la liste pourrait être Adem Demiralp.

Entre le Standard, La Gantoise et Malines

Arrière droit de 17 ans, il évolue déjà avec la catégorie U19 et pourrait intégrer l’équipe espoirs d’un club de D1A très prochainement. Selon nos informations, trois clubs suivent sa situation de près.

Parmi eux figurent le Standard de Liège, La Gantoise et Malines. Le jeune joueur belge aura l’embarras du choix et pourra bientôt décider du projet qui lui convient le mieux.

