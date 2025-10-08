Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Angleterre n'est qu'à un pas de la Coupe du Monde 2026, et il ne fait aucun doute qu'elle se qualifiera. Mais elle devra peut-être faire sans Harry Kane pour les matchs à venir.

Grosse inquiétude en Angleterre : Harry Kane (32 ans), meilleur buteur de la sélection des Three Lions, est grandement incertain pour les matchs de cette trêve internationale. L'attaquant du Bayern Munich souffrirait en effet de la cheville.

Après avoir pris un coup sur la cheville à l'entraînement, Kane aurait manqué l'entraînement ce mercredi, rapporte Sky Sports.

BREAKING: Harry Kane is a major doubt for England's match against Wales 🚨



The England captain is struggling with a knock to his ankle and is not training with the squad 👀 pic.twitter.com/0KB4up9Tug — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 8, 2025

Une mauvaise nouvelle pour l'Angleterre qui doit bien sûr être relativisée car après un 15/15 et avec 7 points d'avance sur son plus proche poursuivant, l'Albanie, les hommes de Gareth Southgate sont à un pas de valider leur ticket.

Ce vendredi, cependant, c'est un match particulier qui est au programme puisque les Three Lions affronteront le Pays de Galles à Wembley pour un derby britannique.

Vincent Kompany, lui aussi, suivra avec attention l'évolution de la blessure de son attaquant, car Kane compte 11 buts en 6 matchs de Bundesliga et 4 buts en 2 matchs de Champions League cette saison.