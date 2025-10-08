Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

Rayane Bounida ne fait pas partie de la sélection des Diablotins pour la trêve internationale d'octobre. Un choix purement sportif, selon Gill Swerts, qui n'a pas souhaité s'étendre sur un éventuel changement de nationalité sportive du joueur de l'Ajax Amsterdam.

La course au recrutement de joueurs binationaux continue partout dans le monde. Si certains font rapidement leur choix de sélection, d’autres se montrent plus indécis, à l’image de Matias Fernandez-Pardo, qui semble faire volte-face et ne plus privilégier l’Espagne.

Dans les catégories d’âge, l’un des noms les plus commentés depuis quelques années est celui de Rayane Bounida. Présenté comme un très grand talent, il a toujours été surclassé en Belgique, que ce soit en club ou en équipe nationale.

Né à Vilvoorde, le joueur de l’Ajax Amsterdam, âgé de 19 ans, a semé le doute ces derniers jours avec une story repostée sur son compte Instagram, félicitant l’équipe U20 du Maroc — dans laquelle on retrouve les deux Anderlechtois Ali Maamar et Anas Tajaouart — pour sa qualification pour les 1/8es de finale de la Coupe du monde actuellement disputée au Chili.

Rayane Bounida absent de la sélection des Diablotins, un choix sportif selon Gill Swerts

Comme si son envie d’opter pour les Lions de l’Atlas se confirmait, Rayane Bounida n’a pas été repris par Gill Swerts chez les Diablotins pour la trêve internationale d’octobre. Il n'est pas non plus dans la liste des U19. Un signe ?

"Absolument pas, c’est un choix purement sportif. Lors de la dernière trêve internationale, plusieurs joueurs importants étaient absents en raison de blessures ou d’un transfert. Ce n’est pas le cas cette fois-ci, et la concurrence fait que nous n’avons pas de place pour un joueur comme Rayane", peut-on lire dans Het Nieuwsblad.

"J’ai contacté Rayane pour le lui expliquer, et il ne m’a jamais parlé d’un changement de nationalité. Ce sont des choses sur lesquelles je préfère ne pas trop m’étendre", a assuré Gill Swerts lors de sa conférence de presse. Il faudra donc encore patienter pour connaître son choix définitif.