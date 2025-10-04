Un indice sur son choix de sélection ? Rayane Bounida sème le doute entre la Belgique et le Maroc

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Rayane Bounida a enflammé les réseaux sociaux avec un post en faveur du Maroc U20. Un geste interprété comme un signe sur son futur choix de sélection.

Rayane Bounida a déclenché une polémique avec une simple story sur Instagram. Le jeune Diablotin a partagé la victoire du Maroc U20 face au Brésil U20 en Coupe du monde, en ajoutant un drapeau marocain et un doigt pointé vers le ciel.

Beaucoup de supporters belges interprètent ce geste comme un indice sur son avenir en sélection, certains craignant qu’il ne penche pour le Maroc plutôt que pour la Belgique. Les réactions n’ont pas tardé sur X : "C’est dégueulasse", "Déprimant", peut-on lire.

La dernière story de Rayane Bounida.



C’est cuit pour lui je crois bien il faut pas s’attendre à grand chose pour pas être déçu. pic.twitter.com/d1cNI2BFU6 — Nils (@NilsStrpn) October 3, 2025

L'Union belge a toujours misé sur Bounida. Surclassé dans les équipes de jeunes, souvent capitaine, il incarne une promesse du football belge. Il évolue avec les U21 de la Belgique pour le moment.

Éviter une nouvelle déception

En coulisses, l’Union belge veut éviter un nouvel épisode comme avec Karetsas (Grèce), Talbi ou El-Khannouss (Maroc). Chaque nouveau talent binational devient un dossier sensible.

Un simple geste de soutien ou un indice sur son futur choix ? Le Diablotin a fait toutes ses classes avec la Belgique, mais rien n'est sûr qu'il choisisse les Diables Rouges.