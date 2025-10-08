Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union

Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union
Jordan Botaka, 32 ans, joue actuellement avec les U23 de l'Union en D1 ACFF. L'ancien attaquant de STVV, Charleroi et Gand y est capitaine et empile les buts.

Après la fin de son contrat avec l'Ironi Tiberias en Égypte, Jordan Botaka est arrivé gratuitement à l'Union Saint-Gilloise. Non pas au sein de l'équipe A, mais avec les U23, dont il est devenu le "vétéran" désigné.

Botaka y voit certainement une opportunité de se montrer aux clubs de plus haut niveau, à l'âge de 32 ans, mais il n'est pas venu pour faire de la figuration. Capitaine des jeunes unionistes, il enchaîne en effet les bonnes prestations.

En quatre matchs avec les U23 de l'USG, Jordan Botaka a ainsi inscrit cinq buts, rappelant les qualités qui lui avaient permis de disputer plus de 120 matchs en Jupiler Pro League sous les couleurs de Saint-Trond, La Gantoise et Charleroi

Si certains de ses buts n'ont pas eu l'impact espéré, l'Union enchaînant les défaites, le dernier a offert la victoire à son équipe contre l'Excelsior Virton, la première de la saison.

En plus de son importance sur le plan comptable, Botaka joue également un grand rôle de leader et de "grand frère" des jeunes unionistes durant les matchs comme les entraînements. 

 

