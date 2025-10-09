Ce joueur passé par la Coupe du monde des clubs vient renforcer un club belge

Le KV Courtrai a concédé sa première défaite de la saison face au leader de la CPL, le SK Beveren, dimanche dernier. Mais pendant la trêve internationale, le club a annoncé une bonne nouvelle : Cassius Mailula est arrivé à Courtrai et peut enfin rejoindre le groupe.

Malgré la défaite du week-end dernier, le KV Courtrai a connu d’excellents premiers mois en Challenger Pro League. Après presque un tiers du championnat, les Flandriens de l’Ouest occupent la deuxième place du classement.

Mailula est arrivé à Courtrai

Bonne nouvelle supplémentaire pour les Courtraisiens : Cassius Mailula, le Sud-Africain prêté le mois dernier, est désormais arrivé à Courtrai, comme l’a annoncé le club sur ses canaux officiels.

Mailula est prêté par le Toronto FC (États-Unis), avec une option d’achat incluse dans le contrat. Il avait déjà été prêté auparavant au Wydad Casablanca (Maroc), avec lequel il avait marqué lors de la dernière Coupe du monde des clubs.

Premières minutes contre le Jong Gent ?

L'international sud-africain pourrait représenter un atout supplémentaire pour Michiel Jonckheere dans la course à la promotion. Celle-ci reprendra le samedi 18 octobre pour Courtrai. Le club se déplacera sur la pelouse des espoirs de La Gantoise avec l’ambition de renouer avec la victoire.

La probabilité de voir Mailula débuter comme titulaire dans cette rencontre reste toutefois faible. Il pourrait néanmoins figurer dans la sélection et disputer ses premières minutes sous le maillot des Flandriens de l’Ouest.