De Charleroi aux Émirats : les Diables vont croiser un ancien Zèbre et une valeur sûre de Pro League

Demain, les Diables Rouges recevront la Macédoine du Nord à Gand. Plusieurs joueurs adverses connaissent bien la Pro League.

Comme en juin dernier, Gjoko Zajkov est repris pour ce match face aux Diables Rouges. À Skopje, le défenseur de 30 ans avait eu fort à faire face à Romelu Lukaku et consorts, mais il s'en était bien tiré. Demain, il va évoluer dans un stade qu'il a déjà eu l'occasion de découvrir avec Charleroi.

Zajkov a en effet joué avec les Zèbres de 2015 à 2021. Même s'il est souvent resté dans l'ombre de Dorian Dessoleil, Steeven Willems et Javier Martos, le natif de Skopje a foulé à deux reprises la pelouse de ce qui s'appelait encore la Ghelamco Arena.

En 2015, les Zèbres l'avaient même emporté 1-3 chez le champion en titre. Dix ans plus tard, de l'eau a coulé sous les ponts. Après avoir transité par la Bulgarie, l'Ukraine et la Pologne, Zajkov évolue désormais aux Émirats arabes unis, à Ajman, en compagnie de Dino Hotic.

Une défense centrale 100% made in Pro League ?

Et ce n'est pas le seul macédonien a avoir connu la Pro League. Aleksandar Trajkovski a évolué à Zulte Waregem et à Malines entre 2011 et 2015. Aujourd'hui âgé de 33 ans, l'ailier gauche est actuellement sans club.

La Macédoine du Nord renseigne même un joueur actuel de notre championnat, il s'agit de Visar Musliu. Le défenseur central est arrivé à Saint-Trond en provenance de Paderborn, il n'a pas manqué la moindre minute depuis le début de saison et a même porté le brassard de capitaine en début d'exercice.

Gjoko Zajkov

