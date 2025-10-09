La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"

La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4300

Marco Kana est revenu de très loin avec Anderlecht. Le garçon a toujours cru en ses qualités, étalées au grand jour par un certain Vincent Kompany.

Qui aurait misé un centime sur le fait de voir Marco Kana titulaire tous les weekends avec Anderlecht cette saison ? Le voir repris pour la préparation était déjà une belle victoire. Puis, il y a eu cette première titularisation au Cercle de Bruges, avec une première clean sheet à la clé.

Lors des Playoffs, Besnik Hasi l'avait déjà repris pour le déplacement à l'Antwerp. Mais il avait alors opéré une tournante générale, Kana évoluait plus souvent avec les RSCA Futures en D1B. Aupravant, sa dernière apparition avec l'équipe première remontait à août 2023.

Mais le défenseur est toujours resté calme. Comme lors de cette soirée d'août 2019 à Mouscron, où il effectue ses débuts professionnels à côté de Vincent Kompany : "C’est l’une de mes qualités, j’oublie tout ce qui se passe dans un rectangle vert. Mes coéquipiers ne sont que mes coéquipiers. Au moment où je monte au jeu, j’étais tellement focus, je voulais tellement gagner ce match", se souvient-il pour la RTBF.

Sorti du banc dix minutes après Samir Nasri

"Je me rappelle, c’était 0-0, Philippe Sandler se blesse, on était en train de pousser, pousser, les défenseurs centraux avaient beaucoup le ballon. Je me suis dit que j’allais jouer mon jeu pour essayer de faire gagner l’équipe. Ce n’est qu’après, pendant la nuit, que j’ai réalisé que j’avais joué avec Vincent Kompany, quand même", poursuit Kana.

Un grand moment dans une carrière : "Quand on parle de Vincent Kompany, il faut respecter le joueur et la personne qu’il est. J’ai beaucoup de respect pour lui. Mais sur le terrain, je ne m’en rendais pas compte".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Marco Kana

Plus de news

"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

"Je pouvais déjà partir en hiver" : les confidences de Nathan Ngoy sur son départ du Standard

12:00
Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

Le grand saut dès cet hiver ? Comment Zeno Debast pourrait rapporter très gros à Anderlecht

11:40
Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

Un Diable attendu au tournant demain soir : "Il se met une pression énorme"

11:20
Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

10:54
1
Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

Le moment tant redouté par l'Union : Sébastien Pocognoli va bel et bien s'en aller !

10:33
Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

Retour inattendu ? Un club de Pro League accueille en test...le transfert sortant le plus cher de son histoire

10:00
Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

Tremblement de terre à l'Union ? La menace se précise pour Sébastien Pocognoli

09:00
Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

Un joueur de Charleroi appelé pour la deuxième fois chez les Diablotins : "Une fierté d'être là"

08:30
La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

La dernière solution pour sauver Anderlecht ? Une piste radicale évoquée

21:20
Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

Gand en rêvait, les Diables l'ont (déjà) fait : une première depuis de longs mois

08:00
Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

Marc Brys sur le départ ? Un nouveau challenge pourrait l'attendre

07:40
13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

13 ans en Mauve avant le grand départ : "Pour que ma carrière décolle, il fallait que je me mette en danger"

20:40
Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

Les Francs Borains et Seraing persévèrent : la plainte qui pourrait remettre en question la suite de la saison

07:20
Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

Un transfert qui pourrait coûter cher : la qualification en Ligue des champions a un prix pour l'Union

06:30
L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

L'idée un peu folle qui trotterait dans la tête de Vincent Kompany

07:00
Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

Le rêve mondial s'effondre pour un sélectionneur belge et son équipe

23:00
"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

"Il devait être dans cette sélection" : Philippe Albert tacle la liste de Rudi Garcia

22:00
1
Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

Grosse colère : les supporters carolos prennent une décision choc pour le match contre le RFC Liège

21:00
1
Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

Le KV Malines secoué par une mauvaise nouvelle

21:41
Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

Premier match réussi : les U17 belges assurent l'essentiel face à la Moldavie

22:30
Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique

Seul au sommet : le Club de Bruges loin devant la concurrence en Belgique

19:33
La destination du moment ? Sergio Conceição a trouvé son nouveau club

La destination du moment ? Sergio Conceição a trouvé son nouveau club

20:30
"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

"Domenico Tedesco a tout gâché" : l'ex-coach des Espoirs règle ses comptes

20:00
1
Le patron du Bayern Munich s'exprime sur l'avenir de Vincent Kompany

Le patron du Bayern Munich s'exprime sur l'avenir de Vincent Kompany

19:00
La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation

La grosse erreur du Club de Bruges ? Il y a de la frustration au centre de formation

18:20
Fabio Cannavaro à la tête de l'Ouzbékistan ? Une histoire bien belge...en route vers la Coupe du Monde

Fabio Cannavaro à la tête de l'Ouzbékistan ? Une histoire bien belge...en route vers la Coupe du Monde

18:40
Pourquoi les Diables Rouges "voyagent" en Belgique : la fédération explique

Pourquoi les Diables Rouges "voyagent" en Belgique : la fédération explique

17:00
2
Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

Dans la stratosphère : Cristiano Ronaldo devient le premier footballeur milliardaire

18:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

14:20
Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

12:40
Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

14:40
Révélation et Diable sous Tedesco, de retour en Espoirs : "J'ai eu peur de l'échec"

Révélation et Diable sous Tedesco, de retour en Espoirs : "J'ai eu peur de l'échec"

17:30
Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union

Un pari osé mais gagné : un ancien de Charleroi et de La Gantoise brille avec les U23 de l'Union

16:30
Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

14:20
Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

16:00
Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

15:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved