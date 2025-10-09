La rencontre qui a marqué à vie Marco Kana : "Ce n'est que pendant la nuit que j'ai réalisé"

Marco Kana est revenu de très loin avec Anderlecht. Le garçon a toujours cru en ses qualités, étalées au grand jour par un certain Vincent Kompany.

Qui aurait misé un centime sur le fait de voir Marco Kana titulaire tous les weekends avec Anderlecht cette saison ? Le voir repris pour la préparation était déjà une belle victoire. Puis, il y a eu cette première titularisation au Cercle de Bruges, avec une première clean sheet à la clé.

Lors des Playoffs, Besnik Hasi l'avait déjà repris pour le déplacement à l'Antwerp. Mais il avait alors opéré une tournante générale, Kana évoluait plus souvent avec les RSCA Futures en D1B. Aupravant, sa dernière apparition avec l'équipe première remontait à août 2023.

Mais le défenseur est toujours resté calme. Comme lors de cette soirée d'août 2019 à Mouscron, où il effectue ses débuts professionnels à côté de Vincent Kompany : "C’est l’une de mes qualités, j’oublie tout ce qui se passe dans un rectangle vert. Mes coéquipiers ne sont que mes coéquipiers. Au moment où je monte au jeu, j’étais tellement focus, je voulais tellement gagner ce match", se souvient-il pour la RTBF.

Sorti du banc dix minutes après Samir Nasri

"Je me rappelle, c’était 0-0, Philippe Sandler se blesse, on était en train de pousser, pousser, les défenseurs centraux avaient beaucoup le ballon. Je me suis dit que j’allais jouer mon jeu pour essayer de faire gagner l’équipe. Ce n’est qu’après, pendant la nuit, que j’ai réalisé que j’avais joué avec Vincent Kompany, quand même", poursuit Kana.

Un grand moment dans une carrière : "Quand on parle de Vincent Kompany, il faut respecter le joueur et la personne qu’il est. J’ai beaucoup de respect pour lui. Mais sur le terrain, je ne m’en rendais pas compte".