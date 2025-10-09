"Rik De Mil correspond bien à l'ADN de l'Union" : Anthony Moris évoque le départ de Sébastien Pocognoli

Sébastien Pocognoli va quitter l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre l'AS Monaco : c'est la grande nouvelle tombée ce matin. L'ancien portier du club saint-gillois, Anthony Moris, a déjà réagi à ce départ, alors que celui-ci n'a pas encore été officiellement annoncé.

Le gardien d’Al-Khaleej FC ne doute pas de la capacité du club bruxellois à rebondir : "C’est difficile de perdre Sébastien (Pocognoli) et Kevin (Mirallas), mais l’Union Saint-Gilloise a toujours su comment rebondir."

"Je ne suis pas surpris qu’il parte, un coach ne doit jamais laisser passer ce genre d’opportunités", pointe-t-il au micro de DAZN. Une nouvelle fois, l’Union Saint-Gilloise va perdre un coach après une saison réussie. Il y a eu Felice Mazzu, Karel Geraerts, Alexander Blessin, et désormais, il va y avoir Sébastien Pocognoli.

Rik De Mil est cité comme potentiel remplaçant de l’actuel coach du club champion en titre. La signature de l’actuel entraîneur des Zèbres serait un bon choix selon Anthony Moris : "Rik De Mil correspond bien à l’ADN de l’Union Saint-Gilloise, il mériterait d’entraîner ce club."

Un coup dur pour Charleroi

Ce départ serait évidemment un véritable coup dur pour les Zèbres. Après s’être battu pour garder Rik De Mil l’été dernier, Charleroi pourrait devoir trouver un remplaçant, alors que ce dernier est au centre du projet carolo.





Lors du mercato estival, le coach du Sporting avait été cité du côté de l’Antwerp. Un accord entre la direction carolo et l’homme de 44 ans avait finalement été trouvé pour qu’il reste.