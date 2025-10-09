Rik De Mil pour succéder à Pocognoli sur le banc de l'Union ? Le jeu des chaises musicales s'emballe

Photo: © photonews

Journée très agitée du côté du Parc Duden. Pendant que Sébastien Pocognoli prépare son départ à Monaco, l'Union lui cherche un successeur.

C'est un véritable coup de tonnerre qui se joue en ce moment à l'Union Saint-Gilloise. Alors qu'il avait choisi de rester une deuxième saison à la tête de l'équipe, Sébastien Pocognoli va finalement quitter le Stade Joseph Marien pour signer à Monaco.

Tout est allé très vite, mais l'ancien Diable Rouge a fait son choix. De quoi obliger l'Union à lui trouver un remplaçant dans l'urgence. C'est qu'il y a un titre à défendre et une campagne de Ligue des Champions à mener.

Un successeur tout trouvé ?

Dans cette optique, l'heureux élu pourrait être...Rik De Mil. Het Nieuwsblad annonce que l'entraîneur de Charleroi est bel et bien le candidat numéro un pour lui succéder.

L'ancien assistant de Ronny Deila au Club de Bruges a toujours prôné un jeu ambitieux au Mambourg, malgré les départs répétés de ses cadres. Rejoindre l'Union pourrait lui permettre de le faire avec un noyau plus qualitatif.

Il faut évidemment encore parler au conditionnel. D'autant qu'à l'heure d'écrire ces lignes, Sébastien Pocognoli est encore officiellement l'entraîneur de l'Union. Mais si son départ venait à entraîner l'arrivée de Rik De Mil, le coup serait très dur pour Charleroi, qui en a fait l'architecte de son projet et s'est battu bec et ongles pour le garder cet été. Pour pimenter la situation, le match de reprise dans un peu plus d'une semaine est un certain Union - Charleroi.

