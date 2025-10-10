🎥 Sans Sébastien Pocognoli ni Kevin Mirallas, l'Union Saint-Gilloise partage l'enjeu en match amical

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'Union Saint-Gilloise affrontait le Patro Eisden en match amical ce jeudi. Les hommes de... Bart Meert ont partagé l'enjeu sur le score de 1-1.

Pas de Sébastien Pocognoli ni de Kevin Mirallas sur le banc saint-gillois. Les deux hommes sont actuellement en instance de départ vers l’AS Monaco. C’est donc l’entraîneur adjoint Bart Meert qui a pris les commandes de l’équipe bruxelloise, selon la VRT.

La rencontre se déroulait au centre d’entraînement de Zaventem. Guillaume François a été le seul buteur côté unioniste, avec une jolie frappe depuis les abords de la surface de réparation.

Un onze de base remanié

Évidemment, ce n’était pas l’équipe type de l’Union Saint-Gilloise qui était alignée. Plusieurs joueurs sont partis rejoindre leur sélection, et d’autres sont en convalescence.

Le onze de base était le suivant : Vic Chambaere, Mamadou Barry, Fedde Leysen, Guillaume François (c), Louis Patris, Guilherme, Mathias Rasmussen, Ivan Pavlić, Rob Schoofs, Soulaimane Berradi et Sekou Keita.

Ce onze de base a joué toute la première période. Ensuite, des joueurs de l’académie sont montés sur la pelouse : Noah Stassin, Pedro Pinto, Youssef Hamoutahar, Mohamed Asri et Mohammed Dassy.