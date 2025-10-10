"Merci pour son conseil" : interrogé sur la présidence d'Anderlecht, Marc Coucke joue la carte de l'ironie

À ce jour, le RSC Anderlecht n'a toujours pas de nouveau président officiel depuis la démission de Wouter Vandenhaute il y a quelques semaines. Pendant ce temps, Marc Coucke continue de travailler activement en coulisses. Mais y a-t-il du nouveau à ce sujet ?

Marc Coucke était, avec son ami le docteur Luc Colemont, invité dans le talkshow "De Tafel van Gert" cette semaine. L’objectif principal de l'émission était d’aborder le sujet du cancer colorectal et surtout des moyens de prévention.

Mais le programme a rapidement dérivé vers d’autres sujets. "Tu ne serais pas tombé, à Knokke, sur un nouveau président pour Anderlecht ?" a demandé à haute voix le réalisateur et acteur belge Gert Verhulst, présentateur du talkshow. "Ou cherches-tu encore ?", a-t-il insisté.

Marc Coucke botte en touche concernant la présidence d'Anderlecht

Marc Coucke a éclaté de rire avant de prendre la parole. "William Boeva (un humoriste) est là demain ? Nous avons déjà un candidat de plus." Une réponse qui n'a visiblement pas convaincu Gert Verhulst. "Y a-t-il du nouveau de ce côté-là ?"

"S’il y avait du nouveau, vous l’auriez déjà lu", a répondu Marc Coucke. "Le sujet est très médiatisé. Je travaille activement dessus, mais je ne compte absolument pas endosser ce rôle moi-même."

"On parle aussi de revente ? J’ai lu ça aussi. Je remercie Gilles De Bilde pour son conseil constructif…" a-t-il ajouté avec ironie. Pas de nouveau pour l’instant, mais cela pourrait être pour dans quelques jours ou semaines.