Un ancien Rouche renverse le groupe H : le point sur les qualifications à la Coupe du monde 2026

Les premières rencontres européennes de la trêve internationale d'octobre se jouaient jeudi soir. Retour sur les résultats marquants de cette première soirée.

Groupe C : le Danemark et l'Écosse restent au coude-à-coude

Dans le groupe C, le Danemark a marqué les esprits lors de la troisième journée en remportant une large victoire 6-0 à l'extérieur contre la Biélorussie. Anders Dreyer, ancien joueur d’Anderlecht, a inscrit deux buts pour les Danois, qui gardent la première place du groupe, à égalité.

L’Écosse reste également en course avec 7 points sur 9 possibles. Les Écossais ont battu la Grèce 3-1, malgré une ouverture du score grecque à l’heure de jeu. Tzolis a joué l’intégralité de la rencontre, tandis que Karetsas est entré en cours de match, sans succès. L'Écosse et le Danemark sont à égalité et doivent encore disputer deux matchs avant de se retrouver à Glasgow pour une dernière journée probablement décisive.

Groupe G : Les Pays-Bas confortent leur première place

Dans le groupe G, les Pays-Bas, en tête, ne devaient pas se louper à Malte pour conserver la première place. Mission accomplie avec une victoire 0-4. Gakpo a rapidement ouvert le score sur penalty, avant de doubler la mise... également sur penalty. Reijnders et Depay ont alourdi la marque en fin de rencontre.

De son côté, la Finlande a renversé la situation en battant la Lituanie 2-1. Avec dix points, les Finlandais restent en lice pour la première place du groupe, comme la Pologne, mais ces deux nations devraient probablement se disputer la deuxième place, derrière les Pays-Bas, qui compte trois longueurs d'avance.

Groupe H : L’Autriche écrase Saint-Marin et fait la bonne opération

En phase qualificative, les écarts sont souvent importants lors des confrontations entre grandes nations et petits pays. L’Autriche l’a illustré en infligeant un lourd 10-0 à Saint-Marin, alors qu’à la pause, le score était déjà de 6-0.

Toujours invaincue, l’Autriche devance la Bosnie-Herzégovine, qui a concédé un partage 2-2 à Chypre, avec un but de l’ancien Rouche Kostas Laifis. Chypre a égalisé dans le temps additionnel, offrant ainsi un cadeau inespéré à l’Autriche dans la course à la qualification.

Groupe L : Les îles Féroé continuent de surprendre

Dans le groupe L, les îles Féroé ont créé la surprise en battant le Monténégro 4-0. Avec 9 points sur 18 possibles, cet archipel indépendant du royaume du Danemark se place en bonne position pour la troisième place, derrière la République tchèque et la Croatie.

Les deux favoris du groupe se sont affrontés jeudi soir pour un match nul sans but, qui permet à la Croatie de conserver la première place avec le même nombre de points mais un match en moins que la République tchèque.