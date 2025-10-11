Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Après avoir offert la victoire à Anderlecht dans le Clasico contre le Standard, Mihajlo Cvetkovic a brillé avec la Serbie U19 en signant un doublé face à la Russie.

Mihajlo Cvetkovic est sur un petit nuage en ce moment. L’attaquant serbe d’Anderlecht ne cesse d’attirer les regards. Après avoir offert la victoire aux Mauves lors du Clasico face au Standard, il a brillé cette fois sous les couleurs de la Serbie U19.

Profitant de la trêve internationale, Cvetkovic a rejoint sa sélection pour affronter la Russie U19 en amical. Vendredi soir, il a été le grand artisan de la victoire serbe 3-2, inscrivant deux buts et étant élu homme du match.

La Serbie est revenue dans la partie grâce à un penalty transformé par Cvetkovic à l’heure de jeu, avant qu’il ne signe le but de la victoire dans les derniers instants.

Recruté cet été pour 3,2 millions d’euros en provenance de Cukaricki, Cvetkovic confirme le bon flair d’Olivier Renard.

Estimé à cinq millions d’euros selon Transfermarkt, le jeune Serbe poursuit sa montée en puissance.