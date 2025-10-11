Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Le héros du Clasico brille à nouveau : la pépite d'Anderlecht s'offre un doublé avec sa sélection
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Après avoir offert la victoire à Anderlecht dans le Clasico contre le Standard, Mihajlo Cvetkovic a brillé avec la Serbie U19 en signant un doublé face à la Russie.

Mihajlo Cvetkovic est sur un petit nuage en ce moment. L’attaquant serbe d’Anderlecht ne cesse d’attirer les regards. Après avoir offert la victoire aux Mauves lors du Clasico face au Standard, il a brillé cette fois sous les couleurs de la Serbie U19.

Profitant de la trêve internationale, Cvetkovic a rejoint sa sélection pour affronter la Russie U19 en amical. Vendredi soir, il a été le grand artisan de la victoire serbe 3-2, inscrivant deux buts et étant élu homme du match.

La Serbie est revenue dans la partie grâce à un penalty transformé par Cvetkovic à l’heure de jeu, avant qu’il ne signe le but de la victoire dans les derniers instants.

Recruté cet été pour 3,2 millions d’euros en provenance de Cukaricki, Cvetkovic confirme le bon flair d’Olivier Renard.

Estimé à cinq millions d’euros selon Transfermarkt, le jeune Serbe poursuit sa montée en puissance.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Serbie
Mihajlo Cvetkovic

Plus de news

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

Bonne nouvelle avant le match contre le pays de Galles : un Diable prêt à rejouer

10:00
"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

"Je suis content d'avoir refusé" : Marouane Fellaini revient sur l'offre d'un grand club de Pro League

09:30
Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

Anderlecht fait un choix surprenant concernant Nathan De Cat

08:00
1
Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

Inquiétude confirmée : sorti sur civière, un grand talent d'Anderlecht a dû revenir précipitamment à Neerpede

07:00
"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

"Rudi Garcia doit rendre des comptes" : Philippe Albert critique le plan de jeu du sélectionneur

09:01
"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

"Lukaku nous manque énormément sur le terrain" : Nicolas Raskin pointe le manque d'efficacité en attaque

08:30
1
"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

"On aurait pu jouer sans gardien ce soir" : Rudi Garcia tente de dédramatiser après une soirée frustrante

07:42
"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

"Nous étions meilleurs qu'eux" : Doku ne cache pas sa frustration après le nul contre la Macédoine du Nord

07:23
Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

Anthony Moris impuissant contre l'Allemagne, la France prend son temps : les autres résultats de la soirée

23:21
Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

Doku et Raskin au-dessus du lot, Vanaken contrarié : les notes de Diables contre la Macédoine du Nord

23:00
2
Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

Les ligaments croisés enfin derrière lui : un attaquant de Pro League de retour après neuf mois de rééducation

22:00
Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

Un seul être vous manque...Les Diables oublient de marquer face à la Macédoine et joueront gros à Cardiff

22:43
4
Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

Des premiers contacts qui remontent au 25 septembre : les coulisses du départ de Sébastien Pocognoli

21:40
Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

Astana reprend confiance avant les Diables : match à sens unique entre nos deux dernières victimes

21:20
Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts

Les Gallois ? Réduits en charpie : les Diablotins montrent le chemin pour lundi en plantant...sept buts

21:08
2
Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

Où restent les investisseurs du Standard ? Giacomo Angelini met les choses au point

20:00
Officiel : cette fois, la voie est libre pour Pocognoli

Officiel : cette fois, la voie est libre pour Pocognoli

20:31
DAZN annonce une très mauvaise nouvelle à la Pro League

DAZN annonce une très mauvaise nouvelle à la Pro League

19:20
"Cela montre la fragilité de l'Union" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots sur le départ de Sébastien Pocognoli

"Cela montre la fragilité de l'Union" : un ancien Diable Rouge ne mâche pas ses mots sur le départ de Sébastien Pocognoli

19:00
Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !

Saelemaekers titulaire, Openda sur le banc : la composition des Diables est tombée !

19:37
1
Du Mambourg à la Neuville : l'Olympic accueille un ancien du Sporting Charleroi

Du Mambourg à la Neuville : l'Olympic accueille un ancien du Sporting Charleroi

18:30
🎥 Sans Sébastien Pocognoli ni Kevin Mirallas, l'Union Saint-Gilloise partage l'enjeu en match amical

🎥 Sans Sébastien Pocognoli ni Kevin Mirallas, l'Union Saint-Gilloise partage l'enjeu en match amical

18:00
Hugo Broos furieux contre le Club de Bruges : "Ils appellent ça lui donner sa chance ?"

Hugo Broos furieux contre le Club de Bruges : "Ils appellent ça lui donner sa chance ?"

17:00
"Merci pour son conseil" : interrogé sur la présidence d'Anderlecht, Marc Coucke joue la carte de l'ironie

"Merci pour son conseil" : interrogé sur la présidence d'Anderlecht, Marc Coucke joue la carte de l'ironie

12:40
Il manque quelqu'un sur la photo : le retour oublié de Nicolas Raskin là où tout a commencé

Il manque quelqu'un sur la photo : le retour oublié de Nicolas Raskin là où tout a commencé

17:30
Romeo Vermant très clair sur sa non-sélection avec les Diables Rouges

Romeo Vermant très clair sur sa non-sélection avec les Diables Rouges

16:30
"Un bon modèle" : un joueur du Bayern se confie sur son entraîneur Vincent Kompany

"Un bon modèle" : un joueur du Bayern se confie sur son entraîneur Vincent Kompany

16:00
Hein Vanhaezebrouck impressionné par un Diable Rouge : "L'un des meilleurs avec qui j'ai jamais travaillé"

Hein Vanhaezebrouck impressionné par un Diable Rouge : "L'un des meilleurs avec qui j'ai jamais travaillé"

15:30
Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

Lourde défaite pour le Pays de Galles avant d'affronter la Belgique

15:00
Exclusif : l'ancien président du RWDM Thierry Dailly remporte son procès contre le propriétaire John Textor

Exclusif : l'ancien président du RWDM Thierry Dailly remporte son procès contre le propriétaire John Textor

14:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/10: Debast - Ferraro

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/10: Debast - Ferraro

13:30
Un grand succès international... mais une mauvaise affaire pour Anderlecht et Charleroi

Un grand succès international... mais une mauvaise affaire pour Anderlecht et Charleroi

13:00
"C'est juste anormal ce qu'il a fait" : un ancien Diable Rouge inquiet quant à l'absence de Romelu Lukaku

"C'est juste anormal ce qu'il a fait" : un ancien Diable Rouge inquiet quant à l'absence de Romelu Lukaku

14:20
"En termes de valeurs, ça ne me plaît pas" : Daniel Riolo très critique envers Sébastien Pocognoli

"En termes de valeurs, ça ne me plaît pas" : Daniel Riolo très critique envers Sébastien Pocognoli

14:02
4
Avec deux retours dans le groupe : Anderlecht pulvérise le leader de la D1B en match amical

Avec deux retours dans le groupe : Anderlecht pulvérise le leader de la D1B en match amical

10/10
Zeno Debast en route vers un grand club de Premier League l'été prochain ?

Zeno Debast en route vers un grand club de Premier League l'été prochain ?

13:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 2-1 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 1-3 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved