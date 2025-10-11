Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent

Un ancien joueur de Rik De Mil explique pourquoi de nombreux clubs belges le veulent
Photo: © photonews

Rik De Mil est un nom qui revient souvent dans les grands clubs : l'Union, l'Antwerp, La Gantoise, voire Genk. La question n'est pas s'il partira, mais quand. À 47 ans, l'entraîneur de Charleroi séduit partout. Mais qu'a-t-il de si spécial ?

L’Union voit en Rik De Mil le successeur idéal de Sébastien Pocognoli. La Gantoise l’avait également dans son viseur cet été comme alternative à Ivan Leko, tandis que l'Antwerp a frappé à sa porte, et que Genk s’est récemment renseigné sur sa situation. Même Anderlecht aurait manifesté de l’intérêt. Rik De Mil semble tout simplement convoité partout.

Lukas Van Eenoo, milieu de terrain du Beerschot, sait pourquoi. “Je ne comprendrais pas qu’un joueur n’aime pas l’avoir comme entraîneur”, explique Van Eenoo, qui a évolué sous ses ordres à Westerlo, dans le Nieuwsblad.

Bien qu’il ait peu joué à l’époque, il le considère toujours comme le meilleur entraîneur de sa carrière. Selon lui, cela tient surtout à sa manière de communiquer

Dans sa communication, il ne tourne pas autour du pot

“Dans sa communication, il ne tourne pas autour du pot. Il ne dit pas simplement aux joueurs ce qu’ils veulent entendre et il souligne clairement ce qui peut être amélioré.” Cette franchise s’accompagne d’une approche sociale forte, qui permet au groupe de bien fonctionner.

Une autre différence avec beaucoup d’autres entraîneurs, c’est que De Mil implique tous ses joueurs. “Certains entraîneurs se concentrent uniquement sur les titulaires et quelques remplaçants. Pas Rik. Lui veut vraiment faire progresser tout le monde. Il n’est pas trop proche de son groupe, mais reste chaleureux”, conclut Van Eenoo.

Rik De Mil

