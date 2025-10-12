"Ça me manque" : Eden Hazard nostalgique du football dans les grands stades

Eden Hazard a participé ce samedi à un match de gala à Stamford Bridge opposant d'anciennes gloires de Chelsea à d'ex-joueurs de Liverpool. L'ancien Diable Rouge s'est confié au micro de son équipe.

Il a pris du plaisir à jouer dans ce stade comme au bon vieux temps : "Je pense que je peux encore jouer un peu ! Cela fait deux ans que j’ai arrêté, mais c’est toujours un plaisir de revenir ici à Stamford Bridge, avec tous les fans."

De quoi le rendre quelque peu nostalgique : "Le football dans un grand stade comme celui-ci me manque, mais je joue dans le jardin avec mes enfants, donc ça va."

"J’en ai cinq, et ils sont tous fans de Chelsea", précise-t-il. Le jeune retraité a évolué sous les couleurs des Blues de 2012 à 2019. Dans le club londonien, il est devenu une véritable légende, disputant pas moins de 352 matchs pour 110 buts inscrits et 88 passes décisives délivrées.

Comme vous le savez, la suite a ensuite été plus compliquée pour lui. Son transfert au Real Madrid à l'été 2019 est devenu un véritable cauchemar, notamment en raison d’une blessure. Après près de quatre années dans la capitale espagnole, il a officiellement raccroché les crampons le 10 octobre 2023.





Un retour apprécié par de nombreux supporters

De nombreux supporters n’ont pas été insensibles à le revoir jouer à Stamford Bridge. Il est considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du club : il sera toujours le bienvenu dans la formation anglaise. L’ancien Diable Rouge a d’ailleurs fait forte impression, régalant les fans avec quelques mouvements. Bref, son retour a régalé beaucoup d'aficionados !