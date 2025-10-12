Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir

Et si c'était le moment ? Zinédine Zidane fait une grosse révélation sur son avenir
Zinédine Zidane se voit sur le banc des Bleus après la Coupe du monde 2026. L'ancien coach du Real Madrid rêve d'entraîner l'équipe de France.

Zinédine Zidane et l’équipe de France, une histoire d’amour qui ne demande qu’à s’écrire à nouveau. Depuis plusieurs mois, tout indique que Zizou prendra la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde 2026. Deschamps a décidé de ne pas prolonger l'aventure.

Pour beaucoup, Zidane est le candidat idéal. Son passage sur le banc du Real Madrid, marqué par trois Ligues des champions consécutives, témoigne de ses qualités d’entraîneur. Même Thierry Henry, sans le nommer, avait récemment glissé quelques allusions à son sujet.

Coacher à nouveau

Présent au Festival du Sport de Trente, en Italie, Zidane a confirmé ce que tout le monde pressentait. "Je reviendrai certainement entraîner", a-t-il confié.

Interrogé sur un retour à la Juventus, le Français n’a pas fermé la porte. "Je ne sais pas pourquoi ça ne s’est pas fait. Ce club reste dans mon cœur, il m’a tant apporté."

Zidane ne s'en cache plus, il veut entraîner l'équipe de France. "Plus tard, je ne sais pas, mais un de mes objectifs est d’entraîner l’équipe de France. On verra bien." Plus qu'à attendre l'après Coupe du Monde.

